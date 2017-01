17e journée de Pro D2 : Bourgoin-Jallieu perd le fil à la dernière minute contre Carcassonne, défaite 19 - 20

Pas de deuxième victoire consécutive pour les rugbymen berjalliens à domicile. Contre Carcassonne, lors de la 17ème journée de ProD2, ils se sont inclinés sur un essai à la dernière minute. Résultat : une treizième défaite depuis le début de la saison.

Après la défaite à Colomiers la semaine dernière, le CSBJ a resserré les rangs pendant 79 minutes... Pour craquer sur la dernière action de Carcassonne. Alors que les Ciel et Grenat étaient devant tout au long de la deuxième mi-temps, ils ont craqué sur une dernière pénaltouche. Le bloc d'avant de l'USC a fait la différence et inscrit un essai qui a fait basculer les visiteurs devant.

Le match a bien mal démarré pour les Berjalliens qui encaissent un essai dès la cinquième minute de jeu. Au quart d'heure de jeu, la change a donné : le CSBJ repasse devant avec, d'abord, une pénalité de Silago, puis un essai de Coux. Carcassonne marquera bien un deuxième essai avant la mi-temps, mais à la pause, grâce à la botte de Silago, ce sont les Isérois qui mènent la danse : 16 - 12.

La défaite de trop ?

On sait depuis un moment que le maintien sera difficile à accrocher du côté de Bourgoin, mais cette défaite sonne peut-être le glas d'une équipe qui n'arrive même plus à s'imposer chez elle même contre des équipes de milieu de tableau de Pro D2. Le CSBJ prend bien un point de bonus défensif, mais c'est insuffisant pour espérer revenir sur les premières équipes non-relégables. Plus que jamais, Bourgoin est dernier et pourtant, la journée a plutôt bien commencé. Vendredi après midi, ils ont récupéré, provisoirement, les 8 points de pénalités infligés par la ligue pour des irrégularités de gestion, le tout en attendant le verdict définitif de l'appel.

La réaction du coach Richard McClintock

"Faut être clair, c'est de plus en plus difficile. Même si c'est pas joué mathématiquement, on ne va pas se masquer les yeux. Ce club a une histoire, et elle n'est pas morte. Les grandes équipes ne meurent pas. À l'intérieur du club, on restructure depuis deux mois parce qu'on va sûrement se retrouver au niveau inférieur. On va continuer le combat, assainir financièrement le club, reconstruire une équipe et dans un an ou deux, on reviendra plus fort et on reparlera de Bourgoin".

Les points

Bourgoin : 1 essai de Coux (15e), 4 pénalités de Silago (12e, 29e, 37e et 51e) et 1 transformation de Silago (15e)

Carcassonne : 3 essais de Jasmin (5e), Lescalmel (26e) et Tuilagi (80e), 1 pénalité de Lescalmel (68e) et 1 transformation de Lescalmel (26e)

La composition des équipes

Le programme de la 17e journée de Pro D2

