Sur leur liste de Noël, les Rouge et Bleu avaient tous placé en tête une victoire jeudi soir contre Bayonne avant quelques jours de repos. Dans une période difficile, le FCG devait finir l'année 2017 sur une bonne note dans ce duel de relégués du Top 14. Et les Grenoblois attaquent fort : dès la première minute, Lolagi Visinia aplati dans l'en-but des Basques, de bonne augure pour la suite. Mal réveillés, les Bayonnais finissent par revenir dans le match et multiplient les temps de jeu, stériles heureusement pour Grenoble. Peu de points dans cette première période mais du jeu proposé par les deux équipes. A la pause, le score est de 10 à 3 pour le FCG.

Grenoble retrouve provisoirement le podium de Pro D2

Le scénario s'inverse en seconde période. Cette fois ce sont les Grenoblois qui peinent de retour des vestiaires, alors que les Bayonnais eux se montrent plus réalistes. En dix minutes de jeu, grâce à un essai transformé (Labouyrie, 43e) et une pénalité ils reviennent à égalité avec le FCG. Dans ce match entre la troisième meilleure attaque du championnat de Pro D2 (Grenoble) et la pire défense (Bayonne), le tableau des scores finit enfin par prendre du volume. Visinia (58e) et Dylan Hayes (65e) côté Grenoblois et Julien Tisseron (60e) pour Bayonne affolent les compteurs, la rencontre reste très serrée jusqu'à la fin. A huit minutes de la fin, sur une pénalité plein axe, Adrien Latorre met son équipe à l'abris d'un éventuel essai transformé. Grenoble s'impose finalement 28 à 23 contre l'Aviron Bayonnais et termine l'année 2017 sur une note positive.

Place à la trêve hivernale à présent pour le FCG. Les Grenoblois retrouveront les terrains en région parisienne le 5 janvier prochain contre Massy. Match à 20h à suivre sur France Bleu Isère.

Les points

Grenoble : 3 essais (Visinia 1e, 57e et Hayes 65e) / 2 transformations (Francis 1e, 57e) / 3 pénalités (Francis 8e et Latorre 38e, 72e)

Bayonne : 2 essais (Iguiniz 42e et Tisseron 60e) / 2 transformations (Saubusse 42e, 60e) / 3 pénalités (Saubusse 22e, 51e, 76e)

La composition des équipes

Les rencontres de la 17e journée de Pro D2

Le classement avant la 17e journée

