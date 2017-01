Pro D2 - Le CS Bourgoin Jallieu battu 30 à 22 à Dax

Les rugbymen berjalliens se sont inclinés à Dax, 30 à 22 lors de la 18e journée de ProD2 de rugby, ce vendredi 20 janvier. Ils restent derniers de Pro D2.

Les Berjalliens n'ont toujours pas remporté de victoire à l'extérieur cette saison. Pourtant vendredi, en déplacement à Dax, ils étaient encore en mesure de le faire à l'entame du dernier quart d'heure, mais ils reviennent finalement bredouille des Landes.

Contrairement à son dernier déplacement, à Colomiers, le CSBJ entre plutôt bien dans la rencontre. Les premières minutes se résument à un duel de buteur. Nicolas Cachet passe d'abord deux pénalités (2ème et 8ème), mais lorsque les Berjalliens mettent la main sur le ballon ils poussent aussi les Dacquois à la faute, et Sébastien Boulliot ramène les ciels et grenats à égalité avec deux pénalités consécutives au quart d'heure de jeu. Dax va faire un premier écart dans cette rencontre à la 25ème minutes. Après un carton jaune infligé à G.Adamou, le pilier landais Faanunu termine en force dans l'enbut pour le premier essai de la rencontre. Bourgoin-Jallieu est mené de 7 points, un écart inchangé à la pause (16-9).

Deux points de retard à l'entame du dernier quart d'heure

Dés le début de la deuxième mi-temps, le CSBJ est cueillit à froid, par un essai de Pic (48ème 21-9). Mais les Ciel et Grenat s'accrochent, et répondent dans la foulée par un essai de Jérome Rey (21-16 48ème). Sébastien Bouillot, lui passe tout au pied, et à la 65ème le CSBJ n'est qu'à deux points. Malheureusement la fin de rencontre sera dominée par Dax, qui scelle le score avec deux nouvelles pénalités de N.Cachet, et s'impose finalement 30 à 22. Le CSBJ ne ramène aucun point de ce déplacement et reste dernier du championnat.

