Pro D2 : Le CS Bourgoin-Jallieu s'incline lourdement à Agen 34 à 0

Les rugbymen berjalliens se sont lourdement inclinés vendredi soir à Agen 34 à 0. Entre le dernier de Pro D2 et un candidat à la montée, il n'y a pas eu photo.

La marche était trop certainement trop haute. Si la semaine dernière les Berjalliens avaient fait un bon match à Dax, ils n'ont pas tenu le choc vendredi chez l'un des candidats à la montée en Top 14. Les Ciel et Grenat, derniers du classement depuis de longues semaines, ont été mis sous pression dés les premières minutes, et comme en plus ils ont subi en mêlée ils se retrouvent rapidement mené après un essai de pénalité accordé à la 11ème minutes. Le CSBJ a bien quelques ballons à négocier, mais multiplie les petites erreurs et les Agennais ne se privent pas pour eux concrétiser leurs temps fort. Avant la pause ils passent une pénalité, et deux autres essais ( 32ème et 37ème), pour mener 34 à 0.

La deuxième mi-temps ne sera pas bien différente, si les Berjalliens tentent de s'accrocher, Agen est au dessus et va inscrire encore deux autres essais ( 59ème et 65ème) pour finalement s'incliner 34 à 0.

Toujours pas de victoire en 2017

Le CSBJ boucle le bloc de début d'année sur une quatrième défaite consécutive, et reste plus que jamais dernier du classement. Sans réel espoir de maintient en Pro D2 les Ciel et Grenat ont maintenant une semaine de vacances avant de préparer la réception de Perpignan le 10 février prochain.

