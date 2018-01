Le FCG reçoit Nevers ce vendredi soir à 20 heures au Stade des Alpes à Grenoble. Les Isérois doivent se retrouver. Longtemps leaders du championnat, les rugbymen rouges et bleus ont perdu de leur mordant ces derniers temps et sont retombés à la 4e place de Pro D2. Nevers est 9e.

Grenoble, France

Sévèrement secoué par leur défaite à Massy, les rouges et bleus reçoivent ce vendredi soir Nevers à 20 heures au stade des Alpes. L'hiver est rude pour le FCG depuis que le froid et la neige sont tombés sur le championnat, les Grenoblois grelottent, surtout loin à l'extérieur, ils semblent bien moins mordants, moins combattant que leurs adversaires. Le FCG va devoir relancer la machine, et vite, dans les prochaines semaines. Ils vont affronter Biarritz, Perpignan et Montauban, que des candidats à la montée.

Écoutez la rencontre sur France Bleu Isère dès 20 heures

Commentaires d'Antonin Kermen et de Julien Morin.

Les points

Grenoble :

Nevers :

La composition des équipes

- © FCG

Les rencontres de la 19e journée de Pro D2

- © FCG

Le classement avant la 19e journée

- © FCG

Suivre le FCG