Le FCG passe un vrai test ce jeudi soir. Les Grenoblois sont en déplacement à Biarritz dans le cadre de la 20e journée de Pro D2. Les rouges et bleus sont pour l'instant toujours à la course pour une place en phase finale, et donc, toujours en course pour la remontée éventuelle en Top 14.

Biarritz, France

Quatrième du classement de Pro D2, Grenoble s'en va ce jeudi soir défier son premier poursuivant Biarritz. Les Basque, 5e du championnat, comptent six points de retard et peuvent donc revenir sur les talons des rouges et bleus. En difficultés ces derniers temps face à des adversaires qui chez mettent beaucoup d'agressivité sur la pelouses, les Grenoblois vont devoir d'abord serrer les rangs, se muer en combattant, ce qu'ils n'ont fait que trop rarement à l'extérieur ces derniers temps

Encore privé de joueurs cadre bléssés, comme Heguy, Capelli ou Sétéphano, la mêlée grenobloise qui tangue depuis plusieurs semaines sera aussi scrutée dans ce premier choc de l'année 2018 face aux Basques. Une rencontre qui peut marquer un tournant. Défait, le FCG verrait un concurrent de plus revenir dans la course ; vainqueur, les rouges et bleus marqueraient de précieux points et s'installeraient pour de bon dans le bon wagon, celui qui mène aux phases finales au printemps, où le temps se prêtera beaucoup plus au jeu grenoblois.

Écoutez Biarritz / Grenoble dès 20h45 sur France Bleu Isère

Les points

Biarritz :

Grenoble :

La composition des équipes

- © LNR

Les rencontres de la 20e journée de Pro D2

- © LNR

Le classement avant la 20e journée

- © LNR

