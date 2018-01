Grenoble, France

Si Grenoble reste invaincu au stade des Alpes depuis son retour en Pro D2, les Rouge et Bleu n'y dominent plus leurs adversaires comme en début de saison. Lors de leurs trois dernières réception (Nevers, Bayonne et Angoulême), les Grenoblois ne se sont imposés au mieux que de cinq points. Ce jeudi soir, c'est un adversaire d'un autre calibre qu'accueillent les quatrièmes du championnat, et un concurrent en forme. Sur leurs neufs derniers matchs, les Pyrénéens restent sur sept victoires dont trois à l'extérieur. Si défaite il y avait, le FCG verrait Perpignan prendre le large au classement et le podium s'envoler.

Suivez le match dès 20h45 sur France Bleu Isère

Commentaires d'Antonin Kermen et de Julien Morin.

Les points

Grenoble : xxx

xxxx :

La composition des équipes

Les rencontres de la 21e journée de Pro D2

Le classement avant la 21e journée

