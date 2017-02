Pro D2 : Le CSBJ s'impose contre Montauban 16-14

Bourgoin-Jallieu, dernier de Pro D2, a décroché vendredi sa première victoire en 2017 en venant à bout de Montauban 16 à 14.

Pierre Rajon et les joueurs Ciel et Grenat attendaient ça depuis prés de deux mois. Ils ont enfin pu lever les bras à l'issue d'un match, et qui plus est contre Montauban, une des équipes à la lutte pour les premières places.

En première mi-temps, le CSBJ a une nouvelle fois tenté mais sans grande réussite. Si les Berjalliens entament la rencontre avec plusieurs possessions dans les 22 mètres Montalbannais, ils ne marquent pas, au contraire des visiteurs, qui ouvrent la marque par J. Bosviel à la 8ème minute, l'ancien Ciel et Grenat récidive à la 12ème (6-0). Le CSBJ reviens à 6-3 grace à une pénalité de F. Campeggia mais va ensuite se retrouver à 14 après le carton jaune infligé à T.Cotte (23ème), dans la foulée Montauban en profite pour inscrire le premier essai de la rencontre par S.Ascarat juste avant la demi heure de jeu, et mener donc à la pause 11-3.

Défense acharnée en deuxième mi-temps

En deuxième mi-temps Montauban attaque fort pour creuser l'écart, mais la défense du CSBJ réponds présente, et ne concède aucun point. Mieux, les Berjalliens vont se montrer réaliste, ce leur a tant manqué depuis le début de la saison. Alors qu'ils évoluent à 15 contre 14, les Ciel et Grenat font passent pour la première fois en tête grâce a une percée de F.Da Silva qui envoie R. Bouet à l'essai ( 13-11, 62ème). La fin de match est irrespirable, avec une pénalité de J.Bosviel, Montauban repasse devant (14-11, 67ème). Mais le CSBJ ne lâche pas et pousse une dernière fois pour obtenir la pénalité de la gagne à la 75ème (16-14). La défense Berjallienne contient les derniers assauts Montalbannais, Rajon peut exulter, le CSBJ a enfin gagné en 2017. Certes Bourgoin-Jallieu reste bon dernier et n'a plus vraiment d'espoir quand à son maintient en Pro D2, mais le CSBJ a prouvé qu'il avait encore de la fierté.

La composition des équipes

- © LNR

Le programme de la 22e journée de Pro D2

Le programme de la 22e journée de Pro D2 - © LNR

Suivre le CSBJ