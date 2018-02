Après leur première défaite à domicile de la saison la semaine dernière face à Perpignan, les Grenoblois doivent ce ressaisir ce soir à Vannes. La tâche s'annonce ardue d'autant plus que les Rouge et Bleu n'ont plus ramené le moindre point de leurs déplacements depuis cinq matchs.

Le FCG doit changer de cap. Les rugbymens Rouge et Bleu sont dans la tempête et doivent maintenant se retrousser les manches s'ils veulent jouer les phases finales de Pro D2 dans quelques semaines. Ce soir, Grenoble joue à Vannes, et la dynamique grenobloise n'incite pas à l'optimisme. Avec la première défaite à domicile la semaine dernière et une série de cinq revers de suite à l'extérieur.

Suivez le match dès 20h30 sur France Bleu Isère

Commentaires d'Antonin Kermen et de Julien Morin.

La composition des équipes

Les rencontres de la 22e journée de Pro D2

Le classement avant la 22e journée

