Grenoble, France

Vainqueurs du leader, Montauban, la semaine dernière, les Rouge et Bleu veulent poursuivre la bonne série de deux victoires consécutives engagée contre Vannes. Pour ce faire, ils se déplacent ce vendredi soir chez Narbonne, la lanterne rouge de Pro D2. Un succès et ils distanceraient le 5e, Biarritz, de cinq points et resteraient en bonne position dans la course pour les places qualificatives en phase finale.

Suivez le match dès 18h55 sur France Bleu Isère

Commentaires de Stéphane Garcia et de Julien Morin.

Les points

Narbonne :

Grenoble :

La composition des équipes

- LNR

- LNR

Les rencontres de la 24e journée de Pro D2

- LNR

Le classement avant la 24e journée

- LNR

Suivre le FCG