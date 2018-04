Les Grenoblois déjà qualifiés pour la phase finale du championnat, reçoivent Aurillac vendredi soir, lors de la 29e journée de Pro D2. Ils peuvent s'assurer dès ce week-end de recevoir en barrage. Pour cela, il faut finir 3e ou 4e du championnat. Ils sont actuellement 4e quand les Auvergnats sont 12e.

À deux journées de la fin de saison, ils ont quatre points d'avance sur Biarritz (5e) et Béziers (6e) qui jouent à l'extérieur ce week-end. Une victoire vendredi soir contre le Stade aurillacois et un faux pas de leurs concurrents, et les rouge-et-bleus auront l'assurance d'un match supplémentaire au Stade des Alpes.

Suivez le match dès 20 heures sur France Bleu Isère

Commentaires d'Antonin Kermen et de Julien Morin.

La composition des équipes

Les rencontres de la 29e journée de Pro D2

Le classement avant la 29e journée

