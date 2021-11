Pro D2 : Tatafu titulaire, Marchois en troisième ligne... Bayonne avec du lourd pour recevoir Carcassonne

Opération rachat pour les Bayonnais. Après deux défaites face à Mont-de-Marsan et Oyonnax, la victoire est obligatoire vendredi soir face à Carcassonne, pour retrouver le sourire et le podium du championnat de Pro D2.

L'Aviron Bayonnais doit relever la tête. Après deux défaites consécutives, à domicile contre le Stade Montois et à l'extérieur contre Oyonnax, les hommes de Yannick Bru doivent impérativement s'imposer vendredi soir contre Carcassonne. Une équipe en pleine bourre, qui est allée s'imposer à Colomiers avant de battre Grenoble 20-9 la semaine passée. "Carcassonne, on sait à quoi s'attendre, confiait Yannick Bru après le match à Oyonnax. On sait que c'est dur, que c'est dense, que c'est rugueux, ce sont des vieux baroudeurs de cette Pro D2. En plus ils sont entraînés par un de mes meilleurs amis, on sait qu'on ne se fera aucun cadeaux."

Actuels 4e du classement provisoire de cette Pro D2 version 2021-2022, les Bayonnais s'attendent à un match accroché dans des conditions météorologiques pas évidentes, face au 9e du championnat. Toujours privée de nombreux joueurs (Héguy, Lestrade, Muscarditz, Toeava), voici l'équipe composée par le staff de Bayonne pour la réception de Carcassonne. Une composition à fort tonnage, qui laisse présager d'un gros combat devant.

Une rencontre à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Pays Basque

