Pro D2 : Tensions à Bayonne pour la réception de Grenoble

Les fiascos répétitifs de l'Aviron Bayonnais en déplacement se répercutent déjà dans les tribunes du stade Jean-Dauger. Une association de supporters appelle à manifester contre l'attitude des joueurs jusqu'à la 6e minute du match contre Grenoble ce jeudi soir en ouverture de la 6e journée de Pro D2

https://twitter.com/FCGrugby/status/910527473628123136Une manifestation de supporters en colère ! L'Aviron Bayonnais n'avait sans doute pas besoin de cela, au moment de recevoir un très gros morceau de la Pro D2 en ouverture de la 6e journée. Une équipe Grenobloise qui n'affiche qu'une seule défaite et colle au trio de tête et aux pronostiques d'avant saison, contrairement aux ciels et blancs. Or Bayonne, 3 défaites en 5 rencontres, ou plutôt 3 humiliations, la dernière à Vannes le week-end dernier, a le couteau sous la gorge ce jeudi soir.

Ses supporters l'avait pourtant habituée à un soutien inconditionnel malgré des résultats plus souvent médiocres qu'enthousiasmant depuis déjà très longtemps. Mais à jouer avec leurs nerfs et leur patience, l'équipe des bords de Nive a fini par déclencher l'incendie. Et même si tous ne sont pas d'accord sur la forme de la manifestation, ou même sur l'opportunité de boycotter l'accueil des joueurs et le début du match, l'action des Gars de l'Aviron (LGA) l'un des groupes de supporters historiques, ne devrait pas passer inaperçu devant les caméras de télévision.

Pas de "Peña Baiona" à l'entrée des joueurs

Concrètement, les LGA, qui ont en charge les animations au stade Jean-Dauger, appellent les supporters qui le souhaitent à rester en bas des marches des tribunes jusqu'à la 6e minute de jeu (pour la 6e journée) et à ne pas entonner la Peña Baiona au moment de l'entrée des joueurs sur le terrain, qui risque d'être bien silencieuse et terne. Ce n'est qu'à cette 6e minute que les supporters en colère rejoindront leur place et entonneront le célèbre hymne du club.

Un autre club de supporters, le B.O.C. a décidé de se joindre à ce mouvement de contestation. Ce que dénoncent ces groupes, ce n'est pas tant les défaites que, selon eux, les comportements des joueurs sur le terrain. Des joueurs accusés de baisser les bras, de "lâcher les matchs" accuse un membre du B.O.C., sans se battre jusqu'au bout. En résumé, de ne pas montrer les valeurs de guerriers que les fidèles ciels et blancs attendent de joueurs qui veulent défendre le maillot.

Les clubs de supporters désunis

Bémol toutefois, le principal groupe de supporters, la Peña Baiona, a décidé de ne pas se joindre au mouvement, tout en laissant libre choix à ses membres de s'y associer ou pas. L'association affirme partager l'analye et le mécontentement des LGA, et respecter leur souhait de le manifester, mais le bureau de la Peña Baiona considère que son rôle est ailleurs : "Au rugby c'est dommage d'en arriver là**,** explique le président, Jacques Noble. Si ça peut apporter quelque chose tant mieux, mais nous on est pas dans cet état d'esprit. C'est quand ça va mal qu'on compte les supporters et je pense qu'ils auront besoin de nous."

Jacques Noble, président de la Peña Baiona, explique pourquoi son association ne se joint pas à l'appel à la manifestation de mécontentement des supporters Copier

La Composition des équipes

Voici le XV de départ bayonnais pour #ABFCG ! pic.twitter.com/xG93FWZkPA — Aviron Bayonnais (@avironrugbypro) September 20, 2017

4 changements dans le groupe bayonnais et... c'est tout ! Martin Laveau (à la place de Julien Jané), Sean Robinson (qui se substitue à Benjamin Thiery) et Pablo Huete (en remplacement de Guillaume Ducat) laissés au repos le week-end dernier sont de retour dans l'équipe titulaire. Matt Graham, de retour de blessure, qui avait fait le déplacement à Vannes, mais ne figurait pas sur la feuille de match, est également aligné d'entrée à la place de Jean-Jo Marmouyet (commotion cérébrale)

Voici la compo « Rouge & Bleu » pour le déplacement à Bayonne https://t.co/C647tKZfGJ#ABFCGpic.twitter.com/L5PQUOphPo — FC Grenoble Rugby (@FCGrugby) September 20, 2017

La 6e journée