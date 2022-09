Pro D2 : Tomane et Aliouat de retour pour Biarritz contre le Stade Montois, les infos et déclas d'avant-match

Retour à la maison pour le Biarritz Olympique. Après un déplacement frustrant à Vannes (défaite 34-26), les coéquipiers du capitaine Guy Millar retrouvent leur jardin pour la troisième journée de Pro D2, ce vendredi 9 septembre. Un véritable choc contre le voisin landais de Mont-de-Marsan, finaliste de la deuxième division l'an passé, et barragiste malheureux contre Perpignan lors de l'access-match. Après une victoire contre Oyonnax en ouverture, et un revers en Bretagne, les Biarrots sont toujours en train de se chercher une cohésion, sur et en dehors du terrain, pour répondre au mieux aux exigences de la deuxième division. Une cohésion à laquelle travaille le staff et Barry Maddocks, entraîneur des lignes arrières, avec une méthode bien particulière.

Pour un groupe en reconstruction, le premier bloc de cet exercice 2022-2023 est plus que costaud, avec quatre équipes sur cinq pensionnaires du Top 6 du Pro D2 l'an passé. Les Biarrots n'ont pas d'autre choix que d'élever le curseur, qui plus est dans un contexte de rivalité entre voisins basco-landais. Un mal pour un bien explique le talonneur Thomas Sauveterre.

Pour ce deuxième match à domicile, les Biarrots peuvent compter sur le retour de Joe Tomane au centre, remis de sa commotion, et l'arrivée en prêt du Lucas Tchelidze depuis l'Aviron Bayonnais, au poste de pilier droit.

La composition de Biarritz pour la 3e journée de Pro D2. - Biarritz Olympique Pays Basque

La composition du Stade Montois :

Le point sur l'infirmerie

Touché aux côtes contre Oyonnax, le centre Illian Perraux est toujours sur le flanc pour au moins deux semaines d'après le staff biarrot, et ne jouera pas avant le prochain bloc de match. Malade pour la deuxième journée le 2 septembre, l'ouvreur Gilles Bosch était toujours en délicatesse à la reprise en début de semaine. Dave O'Callaghan (genou) a aussi fini le bloc. Zakaria El Fakir (genou) et Nafi Ma'afu (coup sur épaule/cervicale) sont dans l'attente d'un diagnostique plus précise et d'une stratégie de reprise. Le talonneur Bastien Soury est proche de la reprise, "peut-être la semaine prochaine" avance Matthew Clarkin. Pour Auguste Cadot, touché au nez du côté de Vannes, la reprise devrait s'effectuer une fois la gêne disparue.