Bayonne tient sa première recrue pour la saison 2017-2018. Il s'agit du 3e ligne aile dacquois Filimo Taofifenua, 24 ans, cousin des internationaux Sébastien et Romain Taofifenua. Par ailleurs le demi-de-mêlée Emmanuel Saubusse, arrivé à l'été 2016 à l'Aviron, a prolongé son contrat.

Un Taofifenua à Bayonne

A 24 ans, Filimo Taofifenua, dernier venu d'une grande famille de rugbymen, s'apprête à suivre les pas de son père Jean-Jacques, ancien talonneur de Grenoble et Clermont notamment. Quatorze ans après la figure paternelle (2004-2005), Filimo devrait à son tour rejoindre l'Aviron Bayonnais à compter de la saison 2018-2019.

Filimo Taofifenua, , natif de Nouméa, a débuté par le rugby à 7 en Nouvelle-Calédonie. Il s'est formé sur le tard, à 18 ans, au XV avec les jeunes de Perpignan, aux côtés de ses cousins Sébastien et Romain Taofifenua. Non conservé par le club catalan, il rejoint Dax en 2014 et évolue régulièrement avec l'équipe professionnelle depuis 2016.

Saubusse, premier cadre à prolonger

Le 3e ligne aile a signé un pré-contrat avec Bayonne. Il est la première recrue du club basque, en pleine reconstruction en Pro D2, dont une vingtaine de joueurs est en fin de contrat en juin prochain. L'Aviron dont le budget va baisser de 2 millions d'euros la saison prochaine (entre 9 et 10 millions d'euros) va devoir baisser sa masse salariale et se séparer de gros contrats.

Ce ne sera pas le cas du demi-de-mêlée Emmanuel Saubusse, 28 ans, qui a prolongé son contrat avec Bayonne. Arrivé en juin 2015 sur les bords de Nive, en provenance de Mont-de-Marsan, le Girondin formé à l'Union Bordeaux-Bègles est le premier des cadres de l'équipe a re-signer avec les ciels et blancs, mais sans doute pas le dernier. L'équipe bayonnaise version 2017-2018 se dessine petit à petit.