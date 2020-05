Le Biarritz Olympique a officialisé ce dimanche 17 mai l'arrivée d'une première recrue. Il s'agit de Francis Saili. Le trois-quart centre ou ailier de 29 ans a été sélectionné à 2 reprises avec les All Blacks. Le joueur qui évoluait en Angleterre chez les Harlequins a signé jusqu'en 2022 avec le BO

Pro D2 : Un All Black signe au Biarritz Olympique

Une première recrue officialisée au Biarritz Olympique, et pas des moindre. Le président du BO a choisi d'annoncer la pris d'un gros poisson pour ouvrir la criée de sa pêche aux recrues. Le premier joueur que le club déclare publiquement avoir attrapé est l'ancien All Black, Francis Saili, champion du monde junior en 2011. Il a signé jusqu'en juin 2022.

Ce trois-quarts polyvalent de 29 ans qui peut jouer au centre ou à l'aile a disputé deux matchs internationaux avec la Nouvelle-Zélande en 2013. Il a joué 3 saisons en Super Rugby avec les Auckland Blues (42 matchs, 7 essais) avant de s'exiler en Europe en 2015. Après deux premières saisons chez les Irlandais du Munster, il a rejoint jusqu'à cette année les rangs des Londoniens des Harlequins. Deux clubs avec lesquels il a disputé la Coupe d'Europe (21 matchs en 5 saisons).

Premier arrivée officielle après 12 départs

Il était moins utilisé, et souvent remplaçant, ces dernières saisons. Francis Saili est également le frère de Peter Saili, troisième ligne qui a joué à Pau et à l'Union Bordeaux Bègles, et qui évolue également en Pro D2 à Valence-Romans.

Francis Saili est la première recrue officialisée par le BO qui a procédé à un nouveau dégraissage important de son effectif avec 12 départs annoncés (Pierre Bernard, Elvis Levi, Asier Usarraga, Edwin Hewitt, Leroy Houston, Charles Bouldoire, Jarrod Poï, Leone Ravuetaki, Callum Wilson, Kalivate Tawake, Leo Bastien et Nick Smith)