Pro D2 : Un ancien international australien arrive à Biarritz

Encore une recrue de poids dans les filets du Biarritz Olympique version 2020/2021. Les soucis financiers du club basque semblent oubliés aux vues du recrutement XXL pour une équipe de Pro D2. Un recrutement qui pose les ambitions du BO pour la saison prochaine. Dernière prise en date : l'ailier international (19 sélections) australien Henry Speight qui a signé jusqu'en juin 2022.

Joueur cadre en Super Rugby

Rapide et doué d'une belle technique individuelle, le joueur de 32 ans évoluait cette saison chez les Queensland Reds en Super Rugby, après 9 années passées dans les rangs des ACT Brumbies. Il a disputé 129 matchs (127 titularisations) dans le championnat phare des provinces de l'hémisphère sud et inscrit 49 essais. Il a également été international à VII (12 sélections) et a disputé 1 match (contre l'Uruguay) lors de la Coupe du Monde 2015 avec le XV australien.

Henry Speight, originaire des îles Fidji, petit fils de l'ancien président de l'archipel Josefa Iloilo (2000-2009), a déjà connu une expérience en Europe. Il a joué 12 rencontres avec la province irlandaise de l'Ulster de septembre à décembre 2018, dont 2 de Coupe d'Europe.

Troisième international recruté à l'intersaison

Il est le 3e joueur international recruté cette saison par le Biarritz Olympique, après le 2e ou 3e ligne fidjien Johnny Dyer (2023 ; 29 ans, 7 sélections) qui évoluait depuis novembre dernier avec le Racing 92 et le trois-quart polyvalent néo-zélandais Francis Saili (2022 ; 29 ans, 2 sélections).

Le Biarritz Olympique a d'ores et déjà annoncé l'arrivée de 11 joueurs pour 13 départs dans son effectif professionnel, dont 8 Jiffs (pour 7 non Jiffs ayant quitté le club), auxquels s'ajoutent 5 recrues pour l'équipe espoir (dont 3 étrangers)

Les recrues