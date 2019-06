Pro D2 : un arrière rejoint le BO

Bayonne, France

Alors qu'une partie du groupe a repris l'entrainement depuis déjà 3 semaines, les dirigeants biarrots restent à l'affut des bonnes opportunités. Ils viennent ainsi de recruter l'arrière Darly Domvo. Le joueur de 27 ans évoluait à Toulon depuis debut janvier 2019, après avoir évolué pendant 8 saisons à l'Union Bordeaux Bègles, son club formateur.

Ancien international moins de 20 ans, grand espoir du rugby français, le natif de la région parisienne a vu sa carrière handicapée par les blessures à répétition. Après une saison 2013/2014 pleine avec l'UBB - 25 matchs de Top 14, 3 essais - son élan a été brisé en plein vol l'automne suivant. Une rupture des ligaments croisés du genou droit, un an pour son remettre, et depuis un enchainement de pépin physique qui barrent sa progression.

à lire aussi Challenge Cup - UBB : Darly Domvo et le mauvais oeil

Résultat, lors des 5 saisons suivantes, Darly Domvo n'a disputé que 23 matchs de championnat. Rebelotte cette année. Après 3 matchs pour autant de titularisations avec le RC Toulon qu'il a rejoint fin janvier en tant que joueur supplémentaire, l'arrière s'est de nouveau blessé à une cheville.

Non conservé par les Varois, il espère rebondir à Biarritz, en Pro D2, et laisser enfin derrière lui la poisse qui le poursuit. L'ancien bordelais n'arrive pas en terre inconnue à Aguiléra puisqu'il y retrouvera une impressionnante "colonie" girondine. Après Pierre Bernard, Johan Aliouat , Gauthier Doubrère et les nouveaux venus Romain Lonca, Leroy Houston et Lucas Lebraud, il est le 7e ancien pensionnaire de l'UBB de l'effectif biarrot.

Darly Domvo est la 13e recrue du Biarritz Olympique qui a grandement renouvelé son effectif à l'intersaison.

Arrivées : Yvan Watremez (pilier, Montpellier), Victor Delmas (pilier, Bath), Romain Ruffenach (talonneur, Montpellier), Leroy Houston (3e ligne, UBB), Dave O'Callaghan (3e ligne, Munster), Steven David (3e ligne, Massy), James Hart (demi-de-mêlée, Munster), Nick Smith (ouvreur, North Harbour), Romain Lonca (centre, UBB), Lucas Lebraud (centre, UBB), Steeve Barry (centre/ailier, La Rochelle), Gavin Stark (ailier, Otago), Darly Domvo (arrière, Toulon)

Départs : Johann Lourdelet (pilier, Anglet), Nephi Leatigaga (pilier, Leicester), Sione Anga'aelangi (talonneur, ?), Ronan Chambord (talonneur, Langon), Clément Martinez (talonneur, retour prêt Agen), Sikeli Nabou (2e ligne, ?), Josaia Cama (2e ligne, Périgueux), Thibault Dubarry (3e ligne, ?), Bertrand Guiry (3e ligne, Aix-en-Provence), Joseph Penitito (3e ligne, Massy), Lucas De Coninck (3e ligne, retour prêt Montpellier), Maxime Lucu (demi-de-mêlée, UBB), Xan Etcheverry (demi-de-mêlée, ?), Tyrone Elkington (ouvreur, ?), Charles Gimenez (centre, ?), Joe Vakacegu (centre, Mont-de-Marsan), Théo Dachary (centre, Toulon), Uwa Tawalo (ailier, Béziers), Luke Burton (arrière, ?)