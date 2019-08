Pro D2 : Un beau coup à jouer pour le BO ?

Bayonne, France

Rome ne s'est pas construite en un jour, et le BO non plus. Les bases du Biarritz Olympique ont même été profondément modifiées avant l'été par la direction. Au revoir les cadres rebelles et les indésirables - 17 joueurs sont partis - place à un nouveau duo d’entraîneurs (Nicolas Nadau et Shaun Sowerby) et 12 recrues pour redresser la barre et aller chercher la qualification pour les phases finales.

"Un état d'esprit hors norme"

Avec les arrivées ou retours de joueurs rodés au haut niveau (Ruffenach, Watremez, O'Callaghan, Houston, Hart, Barry), le BO a fière allure. Reste le plus dur : confirmer sur le terrain. A l'issue d'une longue préparation estivale, débutée mi-juin, Nicolas Nadau se montre confiant : "On est _extrêmement satisfait de l'ensemble du comportement du groupe_, il y a eu un état d'esprit hors norme."

Les joueurs biarrots apparaissent soudés à la sortie de la préparation estivale © Radio France - Christian Bibal

Une préparation "longue, dure. C'est une des prépas les plus dures que j'ai faite" témoigne l'ailier Yohann Artru. Un mal pour un bien ? Le premier capitaine biarrot de la saison semble en être convaincu : "On arrive sur le championnat avec le curseur confiance au plus haut possible. On a hâte d'en découdre"

"Réaliser un coup à Aurillac"

"Les joueurs sont passés en mode compétition, ça se ressent, acquiesce Nicolas Nadau. La concentration est montée d'un cran, _l'envie est montée d'un cran_." L'entraineur rouge et blanc espère maintenant que les joueurs vont la mettre dans le combat pour aller "réaliser un coup" à Aurillac.

Le Biarritz Olympique répète ses gammes avant son premier match de Pro D2 © Radio France - Christian Bibal

Et si débuter la saison à l'extérieur - à cause du G7 ce week-end à Biarritz qui a également perturbé la préparation des Biarrots cette semaine - se révélait finalement être un atout ? "On a rien à perdre, confirme Yohann Artru. On a une belle équipe, il ne faut pas faire de complexe d'infériorité parce qu'on a eu des difficultés par le passé à l'extérieur (...)"

Un premier révélateur du potentiel biarrot

En s'imposant hors de ses bases, dès son premier match, le Biarritz Olympique frapperait un grand coup. D'autant que plusieurs favoris se sont retrouvés au tapis d'entrée (Grenoble, Nevers, Mont-de-Marsan) lors de cette 1re journée.

Mais Nicolas Nadau s'attend à un match compliqué à Aurillac, "une équipe très bien organisée défensivement, qui lâche rien, qui a une très grosse conquête". Un premier bon test donc, notamment pour le paquet d'avants biarrot. Et un premier révélateur sur le potentiel de ce BO nouveau.

-> Aurillac / Biarritz Olympique. Coup d'envoi à 14h25. Un match à vivre sur France Bleu Pays Basque et notre player internet dès 14h

Les compositions (à venir)