Au tiers du championnat de Pro D2, le suspens est relancé dans la course à la qualification. Biarritz tient le cap (5e), mais connait une période difficile et reste sous la menace. Invaincu en 2018, Bayonne (8e) en progrès constant depuis 2 mois, revient à 7 points de la 6e place. Le derby promet...

Bayonne, France

Bayonne et Biarritz ont fait une excellente opération lors de la 20e journée de Pro D2. En battant largement (37-14) un concurrent direct, Grenoble (4e), le BO s’est rassuré. Profitant également du net revers de Béziers à Angoulême (32-8), les Biarrots se sont donné de l’air. Les Biterrois, premiers non qualifiés, sont de nouveau à 7 points.

Derrière, Bayonne en s’imposant à Massy (19-15) à la dernière seconde s’est relancé. L’Aviron est désormais hors de portée de la zone de relégation et peut porter tranquillement son regard vers le haut. Un horizon de plus en plus proche pour des Bayonnais à 7 points de la 6e place. Les ciels et blancs sont toujours invaincus en 2018 et enchaînent, pour la première fois cette saison, un 3e match sans défaite.

Parcours de qualifiable pour un Bayonne en confiance

La confiance s’installe dans le groupe dont les progrès depuis 2 mois sont nets. Depuis début décembre, Bayonne a engrangé 20 points. Presque autant en 7 matchs que lors des 13 rencontres précédentes. Un parcours de qualifiable (seuls Montauban, Mont-de-Marsan, Perpignan et Béziers ont fait mieux sur la même période). L’engagement, l’état d’esprit sont désormais au rendez-vous à chaque sortie. Comme si l’humiliation subie à Mont-de-Marsan (68-15) fin novembre avait provoqué un déclic.

Depuis cette opération portes ouvertes, la défense bayonnaise a fermé les vannes. L’Aviron n’encaisse plus que 16,3 points en moyenne par match, quand il affichait un calamiteux 32,8 points de moyenne auparavant. L’attaque garde une productivité identique (25 points par match) malgré les terrains lourds et les ballons glissants. Ce renouveau de l’Aviron s'appuie notamment sur la domination nouvelle de ses avants. Longtemps décimé, le paquet a récupérer la quasi-totalité de ses combattants (seuls Arganèse et Ayerza sont encore à l’infirmerie).

Le BO souffre mais tient bon

Du côté du BO, le tableau est un peu moins idyllique quand on y regarde bien, même si il n’y a pas lieu de s’alarmer. Les Biarrots peuvent notamment compter sur leur invincibilité à domicile où ils font preuve à chaque sortie d'un supplément d'âme. Les points de bonus glanés à l’extérieur grâce à une énorme volonté du groupe leurs sont d’un grand secours. Mais Biarritz n’arrive pas à se montrer décisif loin de ses bases. Résultat : les txuri gorriak restent sous pression. Pire, l’infirmerie se remplit de façon inquiétante, les piliers droits notamment viennent à manquer.

La galère pour le @BOPBweb :fracture du péroné pour Artru, sub-luxation épaule pour Dubarry, rupture ligaments croisés genou gauche pour Arraté (saison terminée) et rupture tendons biceps pour Botha (out 3 mois) #LInfirmerieDéborde#rugby#ProD2#FBsport — France Bleu Pays Basque (@Bleu_Basque) January 19, 2018

à lire Rugby : la tuile pour Biarritz

Si la logique de la dynamique actuelle venait à être respectée lors de la 21e journée, que l'Aviron s'impose à domicile face à Vannes et que Biarritz s'incline à Nevers - mais la logique, surtout en Pro D2, a souvent des râtés - Bayonne reviendrait à portée du voisin. Autant dire que le BO-Aviron de la semaine suivante (samedi 3 février à 20h45) pourrait s'avérer déterminant dans la course à la qualification.

Les résultats de la 20e journée

#PROD2, J20

► Retrouvez l'ensemble des scores de cette journée ! 👇 pic.twitter.com/WAbAV4G0fc — Rugby PRO D2 (@rugbyprod2) January 21, 2018

Le classement après 20 journées