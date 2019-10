[VIDÉO] Pro D2 : "Un gros test" pour le Biarritz Olympique à Carcassonne

Biarritz, France

C'est un duel entre deux concurrents au phases finales. Après une semaine de trève, la Pro D2 reprend ses droits et le Biarritz Olympique se déplace à Carcassonne pour le compte de la 9e journée. Le BO, cinquième à un point du podium, va affronter l'USC dans son antre d'Albert Domec, qui reste sur deux défaites consécutives en championnat.

Soigner l'entame

Biarritz, en confiance après trois victoires consécutives et une seule défaite sur les cinq derniers matchs, a pu bénéficier de la trêve pour récupérer certains joueurs blessés (voir compositions plus bas). Si les planètes commencent à s'aligner pour le BO il faut rester prudent, face à un adversaire audois qui doit se relancer. En effet, les Jaune et Noir viennent de s'incliner à Oyonnax puis à Rouen, et n’ont pris qu’un bonus défensif sur dix points possibles.

"'Carca' est une équipe très solide, encore plus à domicile, explique l'ailier biarrot Benoît Lazzarotto, qui connaît très bien le club pour y avoir évolué entre 2009 et 2018. Dès qu'il y a des grosses équipes qui viennent à Domec, ils sont capables de se transcender. C'est à nous de mettre notre jeu en place, de ne pas subir, et d'imposer notre rythme dès l'entame du match [...] On s'attend surtout à un gros combat", analyse le trois-quart.

Il faut dire que depuis 2014 le BO ne s’est jamais imposé en terres audoises. Une défaite des audois les feraient décrocher du wagon de tête, tandis qu'une victoire biarrote encrerait les Rouge et blanc dans le sommet du classement. "C'est un match important, résume Guy Millar. Pour bien commencer ce nouveau bloc, une nouvelle victoire nous permettrait de faire le plein de confiance. Nous devons nous servir des derniers matches pour continuer à progresser." Après la première victoire décrochée loin d'Aguiléra, à Valence, ce déplacement doit montrer que les joueur du duo Nadau/Sowerby ont appris, notamment à soigner leur entame de match.

Deux déplacements de suite à gérer

D'autant que ce troisième bloc de quatre matches, débute par deux déplacements compliqués : Carcassonne et Montauban. Le staff pourra donc compter sur son groupe étoffé et les retours de l'infirmerie. "Sur le précédent bloc, on nous a beaucoup demandé pourquoi on ne faisait pas tourner l'effectif, détaille l'entraineur des avants Shaun Sowerby. Mais du moment que l'on gagnait des matches, qu'on enchaînait des victoires, cela nous permettait aussi de faire le plein de confiance, et d'installer notre jeu."

La coupure d’une semaine permet le retour dans l’effectif du demi de mêlée James Hart et du 3e ligne irlandais Dave O’Callaghan, rétablis tous les deux de commotions cérébrales. Steffon Armitage a pris ses marques et intègre le groupe. Jarrod Poï s'est remis de blessure, Jean-Baptiste Singer doit encore patienter une quinzaine de jours. Et Evan Olmstead, le deuxième-ligne canadien recruté le mois dernier, doit arriver au Pays basque ce week-end.

Dans le staff, il y a aussi une personne pour qui ce match sera spécial : Nicolas Nadau. L'entraîneur des lignes arrières biarrotes a été joueur (2008-2010), puis entraîneur de Carcassonne (2011-2012 puis 2016-décembre 2017).

Les compos

Le quinze de départ : X. Lucu – G. Stark, I. Perraux, L. Ravuetaki, B. Lazzarotto – (o) W. Du Plessis, (m) J. Hart – D. O’Callaghan, A. Knight, A. Usarraga – J. Aliouat, H. Backhouse – G. Millar, R. Ruffenach, T. Synaeghel.