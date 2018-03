Dax, France

Un match extrêmement compliqué pour l'US Dax ce vendredi : le 15e au classement de Pro D2 de rugby reçoit le 14e, Carcassonne. Cela veut dire que si les Dacquois perdent cette rencontre, cela deviendra très difficile d'échapper à la descente en fédérale 1, ce qui serait historique pour le club.

"C'est un match à la vie à la mort", assure même Maxime Delonca, le talonneur de l'US Dax. "Si on gagne, on continue d'exister, _si on perd on est mort_", ajoute-t-il.

C'est d'ailleurs ce même constat qui inquiètent les supporters de l'équipe. Ils étaient plusieurs dizaines, la veille du match, à avoir fait le déplacement au stade Maurice Boyau pour soutenir les joueurs avant ce match décisif.

"Si on perd, c'est catastrophique", affirme l'un d'eux. Parce que "si on met un pied en fédérale, on en reviendra plus jamais." Lionel donne ainsi pour exemple Tarbes ou encore Lourdes, qui ne sont jamais revenus parmi l'élite du rugby.

Mon cœur a mal, parce que je vois disparaître mon club.

Un avenir incertain, qui attriste aussi Gilbert. "Mon cœur a mal, parce que je vois disparaître mon club", assure ce fan de toujours de l'US Dax.

Malgré tout, Gilbert veut garder espoir. Mais il prévient, "il faut gagner, il faut gagner à tout prix." Maxime Delonca en tout cas l'assure : "Il est _hors de question qu'on baisse les bras_."

La rencontre entre Dax est Carcassonne est à suivre dès 19h30 sur France Bleu Gascogne ce vendredi 9 mars.