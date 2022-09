Pro D2 : un match nul heureux mais pas suffisant, les déclarations de Biarritz après le déplacement à Nevers

Deux points, c'est bien pour le Biarritz Olympique. Parti ce jeudi 15 septembre en Bourgogne avec la ferme intention de ramener la victoire de Nevers, et ainsi compenser la défaite à domicile de la semaine dernière contre Mont-de-Marsan, le BO est allé chercher le match nul après la sirène, au forceps, pour ne pas revenir bredouille. Dans un match globalement haché, ponctué d'approximation et d'indiscipline de part et d'autre, le match nul semble logique, tant aucune équipe n'a semblé être vraiment au-dessus de l'autre sur les 80 minutes de la rencontre.

Les deux équipes sont obligées de se partager les points. Un moindre mal pour Biarritz, qui aurait pu espérer mieux, mais qui aurait aussi très bien pu revenir à vide du Pré Fleuri, à l'image de la défaite contre Vannes il y a deux semaines, dans un scénario de supériorité numérique similaire.

Les réactions :

Baptiste Erdocio (pilier) : "On a eu un peu d'orgueil, on est parti au bout du bout chercher ce match nul, donc on est content de ça, mais il ne faut pas non plus s'en satisfaire, on avait des intentions de victoire, on part avec deux points mais on en perd deux, autant que Nevers. Ce n'est pas une victoire, on est un peu mitigé, même si c'est bien de prendre de points. Cela va nous servir pour préparer la réception de Carcassonne, c'est une certitude. Il faudra essayer d'arrêter de faire les fautes qu'on fait depuis le début de la saison. Ce match, je pense que ça peut être un petit déclic, mais il ne faut pas non plus s'emballer, il faut rester les pieds sur terre et continuer à travailler sur nos points faibles. Par rapport aux leaders, on a tous notre mot à dire dans le vestiaire, personne ne se censure. Bien sûr, on a notre capitaine Guy Millar, leader de combat, qu'on suivra jusqu'au bout, de même que la colonne vertébrale est automatiquement leader, mais ce n'est pas parce qu'on n'est pas capitaine qu'on ne parle pas. Il y a 23 leaders sur le terrain."

Auguste Cadot (centre) : "On s'est forcément dit que, à 15 contre 14, on devait faire notre match, mais ce n'est pas parce qu'ils ont pris un carton rouge qu'on a repensé à Vannes, qu'on s'est dit qu'il ne fallait pas refaire les mêmes erreurs. On a appris de ce match, on a bossé à la vidéo pendant la semaine, mais on ne s'est pas dit que le spectre de Vannes planait au-dessus de nous. On a joué notre jeu, on a aussi pris un carton qui a équilibré les forces, mais on ne repense pas forcément au match d'il y a deux semaines. On a utilisé nos forces, tout simplement. Ce soir, les ballons portés ont bien fonctionné, alors si on doit à chaque fois marquer sur ballon porté, on marquera sur ballon porté, ce qui nous importe c'est vraiment la victoire. Evidemment qu'on a envie d'envoyer du jeu, mais pour envoyer du jeu, il faut être fort en conquête, avoir de la confiance, alors si ça passe par les mauls, on fera des mauls. Cela a plutôt bien marché, les avants ont bien géré, c'est grâce à eux qu'on a pu marquer deux essais."

Matthew Clarkin (manager général) : " Quand on trouve une faille chez l'adversaire, il faut appuyer et aller jusqu'au bout. Il faut aussi varier le jeu et proposer autre chose, mais je regrette qu'on ait maqué quelques occasions, suite aux ballons portés notamment, quand ils étaient un de moins, qui nous auraient permis de reprendre le match en main. Je pense qu'on a failli perdre sur un enchaînement de mêlées, alors qu'on était assez dominant dans le match, en tout cas assez serein, mais on s'est fait pénaliser trois ou quatre fois. C'est dommage, et difficile à comprendre. Je crois que nous sommes toujours en train de chercher de la confiance. Mais la confiance ça vient en gagnant. Ou peut-être en faisant match nul contre une grosse équipe (rires). Ce groupe a besoin de confiance. Il est en train de se construire, il a besoin de ça, ça ne suffit pas que le staff répète tous les jours ce dont ils sont capables, ça doit se mettre en place sur le terrain."

Prochain match pour Biarritz le vendredi 23 septembre prochain, à Aguiléra, contre Carcassonne à 19h.