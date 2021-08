Pro D2 : un nouveau maillot très grenoblois pour le FCG

Si le maillot extérieur du FCG (ici à Nevers) reste classique le maillot domicile lui est beaucoup plus innovant

La création d'un nouveau maillot est toujours un moment délicat pour les clubs et les équipementiers, il faut jongler entre respect des classiques et proposer de la nouveauté. À Grenoble le club de rugby a tranché, le classique ce sera pour le maillot extérieur rouge uni, et la nouveauté pour la tunique qu'enfileront les joueurs au Stade des Alpes lors des matchs de Pro D2.

Le nouveau maillot du FCG pour les matchs à domicile cette saison - FCG Rugby

Dévoilée vendredi, la tunique bleue du FCG reprend les principaux emblèmes de la capitale des Alpes : la passerelle Saint-Laurent au bas du maillot, puis les bulles et le Stade des Alpes, mais aussi les trois tours, et enfin au niveau de la poitrine, la tour Perret.

Si il vous a tapé dans l'œil, ce maillot est disponible à la boutique du club, en centre-ville et sur internet.