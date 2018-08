Bayonne, France

L'affiche de cette 1re journée de Pro D2 2018-2019 entre Bayonne et Brive a tenu ses promesses ce samedi 18 août. Du jeu, du combat, de la tension, des essais et une victoire importante pour l'Aviron (30-17).

C'est fini au stade Jean-Dauger !

Une belle première victoire pour attaquer cette saison de @rugbyprod2 ! #ABCABpic.twitter.com/FDzRrIYNuE — Aviron Bayonnais (@avironrugbypro) August 18, 2018

Bayonnais physiquement prêts

Les deux équipes ont mis beaucoup de rythme et de jeu d'entrée, en particulier les Bayonnais, qui se sont ensuite fait contrer par des Brivistes plus denses devant, dans le jeu et en mêlée, et revenus à hauteur juste avant la pause (15-12).

Mais les Bayonnais, qui ont repris l'entraînement depuis 2 mois avec une grosse préparation physique sous la houlette de Ludovic Loustau le nouveau responsable de la performance, ont fini par prendre le dessus physiquement au cours de la seconde période.

Jean-Dauger rugit de plaisir

Les hommes de Yannick Bru ont déjà montré des intentions intéressantes dans le jeu, récompensées de 4 essais dont un sur un groupé pénétrant après touche de 20m qui a fait rugir les 12.480 spectacteurs.

Des Bayonnais qui ont su également répondre présents dans le combat note satisfait le capitaine Antoine Battut. A confirmer dès la 2e journée dimanche 26, avec la réception d'un autre prétendant à la qualification, Mont-de-Marsan.

Les résultats de la 1re journée

#PROD2, J1

►Le coup d'envoi de cette nouvelle saison de #PROD2 a été donné hier soir avec 5 rencontres au programme !



Rendez-vous ce soir 20h45 pour la suite de cette J1 avec @avironrugbypro - @CABCLRUGBYpic.twitter.com/4RZHDXiJ9k — Rugby PRO D2 (@rugbyprod2) August 18, 2018

Reste à jouer dimanche 19 août :

Colomiers - Provence Rugby (14h15)

Aurillac - Oyonnax (16h15)

