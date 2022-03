Pro D2 : un seul changement pour Bayonne pour le choc contre le Stade Montois, Baget de retour à l'aile

Ce vendredi 1er avril, Mont-de-Marsan et Bayonne vont clore en fanfare la 25e journée de Pro D2. Un match de gala entre voisins et leaders du championnat, décisif dans la course aux deux premières places.

Lors du match aller, les Montois avaient joué une bien mauvaise farce aux Bayonnais en allant s'imposer à Jean Dauger (33-14). Ce vendredi 1er avril, les Bayonnais aimeraient bien leur rendre la pareille. Mais au-delà de la rivalité basco-landaise, et de la revanche à prendre par rapport à la première manche remportée par les Montois, cette rencontre est d'autant plus capitale que les Montois ont l'occasion de véritablement distancer Bayonne et Oyonnax - au moins 11 points d'écart avec Bayonne en cas de victoire - et donc de verrouiller leur première place.

à lire aussi Pro D2 : un Bayonne des grands jours régale face à Oyonnax (52-21)

À l'inverse, les Bayonnais peuvent réduire l'écart et rester à la portée du Stade Montois, et surtout conserver leur deuxième place, alors qu'Oyonnax, en embuscade deux points derrière, reçoit l'avant-dernier du championnat, Bourg-en-Bresse. Pour ce déplacement périlleux, Yannick Bru et son staff n'ont effectué qu'un seul petit changement par rapport au XV de départ qui s'était imposé contre Oyonnax : absent car malade, Rémy Baget retrouve sa place à l'aile, aux dépens d'Arthur Duhau qui lui sort du groupe.

La composition de Bayonne :

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Rencontre à vivre en direct à partir de 20h sur France Bleu Pays Basque

Visuel France Bleu Pays Basque © Radio France