Pro D2 - Une défaite et des regrets pour le Biarritz Olympique à Nevers (20-16)

Le BOPB peut nourrir des regret. Jusqu'à dix minutes avant le coup de sifflet final, les Biarrots venus avec des intentions et très accrocheurs à Nevers, menaient au score. Mais le carton jaune stupide du talonneur Sione Anga’aelangi, à la 69e minute, pour un placage dangereux coûte très cher aux partenaires de Maxime Lucu, impeccable au pied (3/3). Le Biarritz Olympique obtient tout de même le bonus défensif, mais au regard des résultats des adversaires directs, c'est une mauvaise opération comptable pour les Biarrots qui stagnent dans le ventre mou de Pro D2. A noter le retour sur les terrains de Pierre Bernard, intéressant, blessé à l'épaule au mois de décembre lors du derby contre Bayonne.

Les déclarations

Bertrand Guiry, troisième ligne : "Malgré quelques approximations, en touche comme en mêlée, on a été bon dans l'engagement, dans l'implications. Dès le début de la rencontre on a senti qu'on leur posait problème, qu'on allait pouvoir rivaliser. Maintenant il faut qu'on progresse, notamment dans la gestion de nos temps forts et nos temps faibles. Faire preuve de régularité pour enchaîner. On a besoin de ça et pour l'instant, il nous manque ce brin de confiance".

Lucas Peyresblanques, talonneur : "On a fait de bonnes choses en défense. Offensivement, on a manqué de réalisme, on s'est un peu trop précipité [...] On a surtout su rivaliser contre le premier de Pro D2, ça démontre la qualité de ce groupe. Il faut qu'on continue à travailler, ça finira par payer. On a confiance en nous".

Matthew Clarkin, manager : "Ce point ne va pas changer notre vie dans la course aux phases finales. On est surtout très frustré au vu de la rencontre. Ce genre de rencontre peut nous aider à grandir pour mieux gérer ces moments chaux et engranger plus de points. On a réussi à neutraliser leurs points forts : la mêlée et les ballons portés et on va se servir de ça pour travailler".

La 20e journée de Pro D2