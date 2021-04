Pro D2 : Une USAP à réaction domine Biarritz (29-27)

L'USAP a joué aux montagnes russes ce jeudi soir. Opposés à Biarritz pour la 26e journée de Pro D2, les Catalans ont montré deux visages très différents, mais ont fini par prendre le dessus sur les Basques, à Aimé-Giral (29-27). Les Sang et Or se rapprochent encore un peu plus des demi-finales.