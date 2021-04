Pro D2 : victoire bonifiée pour l'USAP contre Nevers (37-16)

Après avoir officiellement validé contre Béziers son ticket pour la demi-finale de la Pro D2, l'USAP se prépare aux phases finales. Les Catalans n'ont pas tremblé contre Nevers, et empochent le bonus offensif. Le match de Vannes ayant été reporté pour des cas de coronavirus, l'USAP passe par la même occasion en tête du classement. La rencontre marquait aussi la centième du capitaine Mathieu Acébès avec le maillot Sang et Or.

Le déroulé du match

Contre Nevers ce jeudi soir, les Catalans ont dégainé leurs principales armes dès le coup d'envoi.

Pourtant, ce sont les Bourguignons qui ont refroidi un Aimé-Giral toujours vide en scorant le premier essai (2'). L'USAP à fini par mettre la machine en route et s'est remise dans le bain, grâce à Eru (18'), puis Dubois (22'). Nevers a profité d'erreurs catalanes pour réduire l'écart à la mi-temps (14-13).

Après la pause, les Sang et Or ont continué, grâce à un Volavola impeccable au pied, assurant les pénalités, et transformant les essais de Château (65') et Mamea Lemalu (78').

Pas de match avant le 7 mai pour l'USAP. Ce sera à l'extérieur, contre Rouen, avant la réception de Vannes en clôture du championnat.

Les réactions d’après-match

Patricio Fernandez : « On a su relever la tête après une entame ratée, mais il va falloir réparer ça pour les matches d’après. Dans les phases finales, peut-etre que la sérénité que l’on a dans ses situations ne passera pas. »

Lucas Bachelier : « Ça continue de nous préparer pour les phases finales. C’était un match solide. Ce serait bien qu’on fasse de meilleures entames. Ce qui est bien, c’est qu’avec ce groupe, sans s’affoler, on peut revenir dans le match. Mais en phase finale, il faudra corriger ça.»

Gérald Bastide : « Nevers était une équipe costaud. On a été très performant en conquête, c’est un point qui évolue positivement ces dernières semaines. Le travail paie. On a un groupe qui répond présent à chaque fois qu’on le met sur le terrain. On est pas fort à 15, on est fort à 45. Les entames ? Il faut qu’on s’améliore. Sur les rencontres qui vont arriver, on risque d’avoir de mauvaise surprises. »

Mathieu Acébès : « Pour ma centième à l’USAP, ça me touche tout ce qu’il se passe. Mais je ne suis pas le premier à franchir ce cap. C’est anecdotique, il y a des joueurs de légende qui en ont fait plus, comme David Marty. Tout ce que j’ai vécu ici, c’est incroyable.

J’étais arrivé de Pau avec le frein à main, je n’avais pas envie de venir ici au départ. Et aujourd’hui, c’est le plus beau choix de ma carrière. C’est un club qui m’a marqué en tant qu’homme. Je suis très heureux en Catalogne. »