Pro D2 : Yohann Artru a "faim," la décla de l'ailier de Biarritz et la compo pour le match à Colomiers

Le Biarritz Olympique en veut toujours plus. Après sa victoire sur le gong contre Montauban (20-17) la semaine dernière, Biarritz se déplace à Colomiers ce vendredi 13 janvier. Un choc en clôture de la 17e journée de Pro D2 , Biarritz, 3e, se rend chez le 5e du championnat. Une équipe qui lui avait particulièrement réussi à l'aller, dans un match complètement débridé durant lequel les Columérins avaient été réduits à 14 (48-31).

ⓘ Publicité

Installés dans le Top 3 depuis la fin d'année dernière, les Biarrots ont "envie d'accrocher toujours plus haut," comme le déclarait Yohann Artru. De retour à l'aile de la ligne de trois-quarts à la place de Baptiste Fariscot, il fait partie des deux seuls changements opérés par le staff par rapport à la semaine dernière avec Darly Domvo sur l'autre aile, première titularisation cette saison, à la place de Henry Speight.

La décla :

Yohann Artru, ailier du Biarritz Olympique : "On a faim. On a faim et ça ne s'arrêtera pas. On a toujours envie d'accrocher un petit peu plus haut. C'est humain. On est des compétiteurs, on a une bonne équipe, on a des retours de blessure... On a toujours préparé tous les matchs, mais vraiment, absolument tous les matchs pour les gagner. On n'est pas là pour se dire "on va juste faire un match de plus." Maintenant, on sait qu'on ne pourra pas gagner tous les matches mais on essaie de s'appliquer au mieux pour remporter chacun des matches.

Colomiers, ça fait des années et des années qu'ils sont plutôt en haut du classement. On a préparé ce match comme un très gros morceau. On le sait, ils ont gagné leurs deux derniers matches à l'extérieur. On savait avant le match, même avant qu'ils gagnent à l'extérieur, que ce serait un gros morceau, qui bataillait pour les phases finales, comme d'habitude.

Sur un match comme ça je veux apporter mon expérience et essayer d'être le plus propre possible sur les choses qu'on me demande, sur les ballons hauts et les échanges tactiques, les efforts, les choses comme ça. Ce sont des choses que je sais maîtriser, que je sais que je peux faire, comme gagner les duels, mettre l'équipe dans l'avancée... Le danger c'est de surjouer. C'est ce qui ne doit pas arriver ce week-end."

La compo probable

Match en suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Pays Basque