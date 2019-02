Pro D2 - Yohann Artru : "On n’a rien à perdre" contre Nevers

Biarritz, France

Un gros morceau. C'est ce qui attend le Biarritz Olympique, qui retrouve la Pro D2, avec un déplacement dans la Nièvre à Nevers vendredi 8 février à 20h30. Les Neversois, leaders de la deuxième division, juste derrière Bayonne. Une équipe complète, qui possède dans ses rangs le meilleur marqueur d'essais de Pro D2, le Fidjien Josaia Raisuqe (11 essais). Autant dire que le déplacement s'annonce compliqué, pour des Biarrots encore sonnés par la défaite à Bourg-en-Bresse (29-27 le 25 janvier). A l'aller, à Aguilera, les rouge et blanc s'étaient imposés 19-16 lors de la première journée de championnat.

Les déclarations

Matthew Clarkin, directeur sportif : “Il y a toujours des choses à perdre. Ta crédibilité, ta fierté, mais je sens mes joueurs plus impliqués que jamais. Le match de Bourg-en-Bresse nous a permis de faire une remise en question collective. Il faut qu’on arrive à maîtriser nos temps forts et nos temps faibles, dans ce cas peut-être oui, on pourra espérer gagner ce match ou au moins, être compétitifs. On sait comment Nevers est capable de jouer, on est prévenu. On sait que tous les matches sont difficiles dans ce championnat et on peut toujours espérer prendre une place pour les phases finales”.

Yohann Artru, ailier : “On a tous à cœur de donner une autre image de nous, que celle qu’on a donné à Bourg-en-Bresse. On sait que c’est une équipe très complète, ils sont solides devant, ils ont d’énormes individualités derrière, ils sont hyper-complet. Il faudra être bon partout si on veut espérer les mettre en danger. On n’a rien à perdre, un peu à l’image du match contre Brive ou Oyonnax, on les a étudié, on sait que ce ne sera pas simple. Bien sûr qu’on craint cette équipe, c’est le favoris aujourd’hui en Pro D2. Maintenant on sait tout ça, on va se battre 80 minutes, tout donner et montrer ce qu’on peut faire face à ce qui se fait de mieux”.

Jean-Baptiste Singer, deuxième ligne : “On n’est pas encore décroché donc on va tout faire pour aller chercher la qualification. Jouer contre une équipe du haut de tableau, c’est toujours intéressant, c’est un beau challenge. C’est une équipe qui est solide sur tous les secteurs du jeu, il va falloir répondre présent dans tous les secteurs du jeu au risque de prendre l’eau. On ne va pas sur un terrain pour prendre, on va à Nevers pour continuer à mettre en place notre jeu et on verra bien qui aura été meilleur à la fin”.

La 20e journée de Pro D2