ProD2 : Carcassonne-Montauban reporté

Prévu ce vendredi 8 janvier, le match entre Carcassonne et Montauban est reporté à une date inconnue à cause d'une suspicion de cas de Covid-19 dans les rangs audois.

La Ligue Nationale de Rugby saisi en urgence, reporte à une date ultérieure la rencontre US Carcassonnaise / US Montalbanaise, initialement prévue ce vendredi 8 janvier à 19h, et comptant pour la 15ème journée de PRO D2. Décision prise après avis de la commission d'expertise Covid-19 relatif à l'effectif carcassonnais. On ignore quand la rencontre pourra avoir lieu.

Montauban est 9ème de ProD2, l'équipe n'a plus de matches en retard. Idem pour Carcassonne, 11ème du classement.