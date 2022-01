Montauban-Colomiers : un derby peut-être décisif, à mi-saison de Pro D2

Au match aller, en septembre dernier, le Colomiers Rugby avait largement dominé l'US Montalbanaise (41-14), dans son stade Michel-Bendichou. Quelques mois plus tard, ce sont les Tarn-et-Garonnais qui recoivent, ce vendredi 7 janvier, dans leur cuvette de Sapiac. Le coup d'envoi de ce derby de Pro D2 sera donné à 19h30.

A la sortie des vacances de Noël, pour la reprise, le match est d'abord important côté classement. Les deux équipes ont fait un bon début de saison, et elles ne sont éloignées que d'un tout petit point ! Le Colomiers Rugby est cinquième avec 41 points. Un rien devant l'USM, qui est sixième avec 40 points. "On est très proches, au point qu'on sent le souffle chaud des Montalbanais derrière nous" rappelle le président du Colomiers Rugby, Alain Carré. Les deux équipes visent une qualification en phase finale de Pro D2, en terminant dans les six premières places.

La pression est donc sur les épaules du club de Haute-Garonne, car en cas de victoire, Montauban passerait devant les Columérins au classement. Mais à l'USM l'entraîneur David Gérard relativise : "Colomiers, c'est une équipe qui est très dure à manoeuvrer, notamment à l'extérieur". Ceci dit, "une victoire supplémentaire à Sapiac nous permettrait d'espérer une suite un peu plus ensoleillée", alors que le championnat de Pro D2 en est à mi-parcours.

Malgré la pluie, la chaleur du derby

Ensuite, il est question de suprématie, entre le club du Tarn-et-Garonne et celui de Haute-Garonne, séparés de seulement soixante kilomètres. Et à Montauban, on se souvient encore de la cuisante défaite à Michel-Bendichou au match aller. Les Tarn-et-Garonnais auront donc à coeur de briller devant le public de Sapiac, malgré une jauge de 5.000 spectateurs, et une météo qui s'annonce des plus mauvaises. Et même si la pluie devrait tomber, David Gérard sent l'air chaud du derby Montauban-Colomiers : "deux clubs voisins qui se rencontrent, deux clubs qui n'ont pas forcément d'affinités, mais qui ne se détestent pas non plus".

"On y va pour ramener quelque chose de chez nos amis montalbanais", assure de son côté Alain Carré, le président du Colomiers Rugby. "Ces derbies créent toujours une ambiance particulière, surtout que cette année, on a battu Montauban chez nous avec un score très large, je suis sur qu'ils seront revanchards", ajoute-t-il un brin chambreur.

La montée en Top 14 ? Non, par prudence

Deux clubs qui partagent aussi les mêmes ambitions : ils souhaitent s'installer à moyen terme en tête de la Pro D2, sans nécessairement et immédiatement viser la montée en Top 14. "On rêve d'un barrage à domicile, donc d'une troisième ou quatrième place au classement, à la fin de la saison" confie Alain Carré. Le président de Colomiers Rugby depuis 17 ans savoure surtout la "stabilité" de son équipe : "on est à 41 points, exactement comme l'an dernier à la même période".

Accéder aux phases finales de la Pro D2 reste l'unique objectif, car si monter en Top 14 est toujours une belle performance, y rester sur le long terme est encore plus dur. "On est à un monde du Top 14" analyse pour sa part David Gérard à Montauban. Pas par fausse modestie, mais par prudence. Colomiers et Montauban jugent ne pas avoir réuni les conditions suffisantes pour exister durablement dans l'élite du rugby français.

Depuis le début des années 2010, Agen, Bayonne, Grenoble et Oyonnax ont fait le yo-yo entre les deux divisions. Perpignan, aussi, qui est redescendu en Pro D2 aussitôt après être monté en Top 14 en 2018-2019. L'USAP a depuis retrouvé les meilleurs clubs, mais a dû trouver de nouveaux partenaires, et booster son budget à 17 millions d'euros, tout en demeurant un des plus faibles du Top 14. Soit dix millions de plus que Colomiers et Montauban, environ 7 millions d'euros pour une saison de Pro D2.