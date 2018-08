Mont-de-Marsan, France

Le Stade Montois Rugby retrouve le championnat de ProD2 ce vendredi soir. Les jaunes et noirs reçoivent Massy, au stade Guy Boniface de Mont-de-Marsan, à partir de 20 heures. Mais pour commencer, le club doit déjà composer avec plusieurs blessés, dont deux sérieusement : Julien Tastet, blessé au genou, absent pour deux à trois mois et Théo Duhourquet, absent pour de longs mois.

Malgré tout, le club montois affiche ses ambitions : faire mieux que l'an dernier, et la demi-finale perdue face à Perpignan. Ces quatre dernières années, le Stade Montois a accédé aux phases finales de ProD2, mais sans jamais réussir à monter en Top 14. "Il faut faire abstraction des saisons précédentes" pour l'entraîneur des avants du Stade Montois, David Auradou, "bien sûr, ça nous sert d'expérience. Nous nous sommes bien préparés. On a un très gros bloc dès le début, il n'y a pas de petite équipe cette année. Les deux clubs promus vont être costauds (Bourg-en-Bresse et Aix-en-Provence), ceux qui descendent (Oyonnax et Brive) vont être encore plus costauds... Bien malin celui qui peut donner un pronostic sérieux pour la fin du championnat. _On va avoir à cœur de faire aussi bien à domicile et ça commence face à Massy,et puis essayer de faire un peu mieux sur les matchs à l'extérieur_".

Une victoire, à domicile, pour le premier match de la saison, ferait donc du bien au moral. Commencer par une victoire met toujours dans de bonnes conditions comptables et aussi psychologiques. Mais attention à Massy, "une équipe qui démarre toujours pied au plancher" résume David Auradou, "l'an dernier, ils ont gagné à l'extérieur, à Carcassonne et ils ont fait deux très bons matchs amicaux. Ils viennent avec beaucoup d'intentions".

Le Stade Montois Rugby a joué trois matches amicaux. Il en a remporté deux contre le CA Brive (relégué de Top 14) et Cognac, mais ont perdu contre Biarritz au Stade Aguilera.

Mont-de-Marsan/Massy, la rencontre sera à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Gascogne, avant-match à 19 heures 30, coup d'envoi à 20 heures.

Une minute d'applaudissements

Ce début de championnat de ProD2 est endeuillé par la mort d'un joueur du club de rugby Aurillac, Louis Fajfrowski, le 10 août, après un malaise lors d'un match amical. Ses obsèques auront justement lieu ce vendredi. Les causes de sa mort ne sont pas encore connue. Pour rendre hommage à Louis Fajfrowski, ainsi qu'à Pierre Camou, l'ancien président de la Fédération Française de rugby décédé mercredi, une minute d'applaudissements aura lieu ce vendredi soir sur les tous les terrains de ProD2 et lors des matches amicaux disputés en cette fin de semaine par les clubs de TOP 14.