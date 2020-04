ProD2 : les entraîneurs du Stade Montois Rugby seraient sur le départ

Les entraîneurs du Stade Montois Rugby, David Auradou et David Darricarrère, ne feront peut-être pas la saison prochaine. Ils pourraient être remplacés par Julien Tastet et Rémi Talès, actuels joueurs de l’effectif et co-capitaines. Patrick Milhet deviendrait manager général.

Selon plusieurs sources, les deux entraîneurs du Stade Montois Rugby, David Auradou et David Darricarrère, pourraient ne plus être aux commandes à la reprise de la ProD2, bien que contractuellement liés au club jusqu’au 30 juin 2021.

Contacté, le président du SMR, Jean-Robert Cazaux, n’a pas voulu commenter et a affirmé axer essentiellement son travail actuel sur le budget prochain et la reprise de l’activité du club.

Depuis l’arrivée de David Darricarrère en juillet dernier, en charge des arrières, les relations étaient devenues compliquées, de notoriété publique, avec David Auradou, coach des avants depuis 2012. Une situation que le Stade Montois avait tenté d’améliorer en renforçant les prérogatives de Patrick Milhet, dans le staff stadiste, lui, depuis quatorze ans.

David Auradou et David Darricarrère pourraient être remplacés par un duo monto-montois constitué de Julien Tastet et Rémi Talès, actuels joueurs de l’effectif et co-capitaines. Patrick Milhet, chargé de la préparation physique et mentale jusqu’alors, deviendrait alors manager général.

La constitution éventuelle d’une équipe technique à trois montois confirmerait, par ailleurs, la politique de la direction du club qui a insisté sur sa volonté de renforcer la formation et la promotion maison.