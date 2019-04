ProD2 : Mont-de-Marsan toujours dans course

Mont-de-Marsan, France

Ils ont eu chaud et ils se sont fait peur ce vendredi soir sur la pelouse de Massy. Mais, finalement, c'est passé pour le Stade Montois Rugby. Les Jaunes et Noirs jouaient chez la lanterne rouge, déjà reléguée en Fédérale 1 la saison prochaine. Après une bonne entame avec trois essais (Wame Naituvi 4', Jens Torfs, 15' et Romain Latterade 29'), dont deux transformés, les Montois se sont délités en seconde période. Un peu trop prétentieux ? Se sont-ils se sont sentis un peu trop forts ? Massy a récupèré des forces et marqué quatre essais, dont deux transformés. La différence s'est faite sur les pénalités.

Avec cette victoire, Mont-de-Marsan reste dans la course pour les qualifications en phases finales. Les Montois sont 5e de la ProD2. Mais, il faut encore gagner contre Bourg-en-Bresse dans deux semaines, le 26 avril à Boniface, et faire un beau résultat à Vannes le 5 mai.