L'accord entre le club et la mairie pour rénover Aguiléra sur un budget de 30 millions d'euros serait caduc, annonce le club sur les réseaux sociaux. C'est faux pour la maire (LR) de Biarritz Maider Arostéguy, la mairie est toujours engagée mais elle doit s'assurer du montage juridique.

Biarritz Olympique : projet Aguiléra nouvelle passe d'armes entre le club et la mairie

Jean-Baptiste Aldigé, président du directoire du BOPB et Louis-Vincent Gave, président du conseil de surveillance, ici en juillet 2018

C'est un énième épisode dans ce feuilleton qui n'en finit pas d'agiter les travées d'Aguiléra : le Biarritz Olympique Pays Basque (BOPB) annonce ce jeudi 13 janvier, sur sa page Facebook : "Alors que nous proposions d’engager les études nécessaires à la réalisation du projet Aguiléra ( stade + centre d’entraînement + pelouse ) en juin 2022 sur la base d’un financement public/privé 50/50 , la ville de Biarritz annule notre accord sans raison et sans alternative". Joint par téléphone, le président du club, Jean-Baptiste Aldigé dit être excédé par les reculades de la ville.

Un accord modifié

Le propriétaire actionnaire principal du club, Louis-Vincent Gave, avait demandé à la ville de communiquer à Noël sur la date de début des travaux. Un entretien en visio-conférence a eu lieu à la demande de la maire, Maider Arostéguy, au cours duquel la mairie aurait annoncé une modification du projet initial : au lieu d'un partenariat public-privé sur une enveloppe de 30 millions d'euros, chaque partie s'engagerait séparément sur 15 millions d'euros, une modification substantielle de l'accord initial, selon le président du BOPB, Jean-Baptiste Aldigé.

Une version que ne partage pas Maider Arostéguy, la maire de la commune qui rappelle que c'est un "processus de travail très fin" entre le privé et le public. Elle s'étonne de la communication de la Société Anonyme Sportive Professionnelle (SASP) du BOPB. Selon elle, le BOPB peut très bien déposer des autorisations de son côté, pour commencer les travaux au plus tôt. La ville de son côté construirait le centre de formation, sans se porter caution de la SASP. Elle parle aussi de "sommes faramineuses". "On parle de 15 millions d'euros (...) c'est une année intégrale d'investissements de la Ville de Biarritz".

Une intervention auprès du centre de formation

Parmi les points d'accroche, le club demande à la mairie d'intervenir auprès du BO association, avec laquelle les relations ne sont pas au beau fixe. Dans une interview à Sud-Ouest, le président du BOPB avait confirmé vouloir récupérer la gestion du centre de formation du club. Maider Arostéguy de son côté refuse de jouer les intermédiaires et précise : "le club nous demande de fabriquer son usine pour fabriquer ses produits et nous ne pouvons pas faire un chèque pour construire, sans garantie, sans conditions de sécurisation que la production restera sur le territoire. Nous avons besoin de garanties".

En parlant de garanties, le club a aussi demandé à la mairie de se porter garante d'une partie de son emprunt pour les travaux d'Aguiléra si cela devait s'avérer nécessaire. La mairie estime part que cela est impossible légalement. Le club affirme le contraire et souligne qu'il n'est pas question de partir. En revanche, sans stade rénové, le BOPB pourrait se retrouver au niveau d'un club au budget de 5 millions d'euros, de bas de tableau de Pro D2 indique Jean-Baptiste Aldigé.