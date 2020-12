Projet de loi contre le séparatisme : les défenseurs de l'école à la maison manifestent à Limoges

Cette semaine, le projet de loi sur le séparatisme arrive en Conseil des ministres. Il prévoit de rendre obligatoire la présence à l’école dès 3 ans et donc la fin de l'instruction des enfants en famille dès la rentrée 2021. Cinquante parents et enfants ont manifesté ce dimanche à Limoges.

Une cinquantaine de parents et d'enfants ont défilé contre la loi sur les séparatismes et la volonté du gouvernement d'interdire l'instruction à la maison.

"Nous on veut pas y aller, on préfère la liberté !" Pour ces parents et enfants, c'est non. Ces défenseurs de l'école à la maison ne veulent pas aller à l'école à la rentrée 2021. Il était une cinquantaine de parents et enfants dans les rues de Limoges ce dimanche. Dans son projet de loi sur le séparatisme, le gouvernement souhaite rendre obligatoire la présence à l’école dès 3 ans et donc la fin de l'instruction des enfants en famille dès la rentrée 2021.

"L'école à la maison est un droit!"

Pour le gouvernement, le but est de lutter contre l'islamisme radical qui serait inculqué via l'école à la maison. "Nous sommes déjà beaucoup stigmatisés dans la société par ce choix de vie, regrette Virginie. On nous met maintenant dans le même sac que ces extrémistes, c'est dingue ! L'école à la maison est un droit !"

Jean lui aussi a fait le choix de l'école à la maison "pour voir grandir" son fils, Etienne. Il monte en ce moment une production d'herbes botaniques à Vayres en Haute-Vienne et travaille énormément. Ces temps "d'école" permet d'être au côté de son jeune garçon de 4 ans. "Nous avions encore l'inspecteur chez nous il y a quelques jours. Nous sommes surveillés par les autorités. Il existe de nombreux contrôles. Le gouvernement se coupe de nous tous avec cette décision." Plus tard, il n'exclue pas de faire le choix, si son fils le souhaite, de l'inscrire à l'école plus tard.

Ce mercredi 9 décembre, le Conseil des ministres doit étudier le projet de loi sur les séparatismes