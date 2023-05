Prolongation longue durée pour l'ASM avec son équipementier Macron

Les couleurs sont fidèles, pas de fantaisie style camouflage jaune et bleu, les supporters ont découvert le nouveau maillot de l'ASM pour la saison prochaine. C'était la petite surprise de la dernière soirée du championnat ce dimanche soir. Un maillot à dominante jaune, avec un col ras du cou et des inscriptions ton sur ton en hommage aux supporters.

A l'avant du maillot, on pourra voir sur le buste le mot Yellow Army et un dessin de supporter. Sur les cotés, ma liste des groupes de supporter de l'Interclub en impression sublimée. Et dans le dos, le blason historique de l'Auvergne en relief. Le tissus est intégralement en polyester réalisé en plastique recyclé; il faut environ 13 bouteilles de 0,5 litre pour fabriquer un maillot.

Ce lancement est aussi l'occasion d'annoncer le nouvel accord de partenariat avec Macron. L'équipementier italien, présent au club depuis 2020, équipera les équipes du club jusqu'en 2030. En italien, Jaune et Bleu se dit

“Giallo e Blu.”