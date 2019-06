VIDÉO - Quand Bigflo et Oli lancent un hymne pour le Stade Toulousain

Toulouse, France

Les deux frères toulousains, qui chanteront à l'issue de la finale du Top 14 entre Toulouse et Clermont, font monter l'ambiance à J-2 du rendez-vous. Ils ont relevé un défi lancé par Sofiane Guitoune, à savoir signer un "hymne" dédié au club rouge et noir.

"Fais la passe à Guitoune"

Bigflo et Oli se filment en studio et le résultat est là : "Fais la passe à Guitoune (...) Max Médard tu le sais bien, on respecte les anciens". On vous laisse découvrir la suite...