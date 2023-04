Quand le Stade Toulousain s'entraîne en violet pour soutenir le TFC !

Les joueurs et le staff du Stade Toulousain ont posé avec les couleurs du Toulouse Football Club.

C'est un soutien coloré qu'offre le Stade Toulousain au Toulouse Football Club, avant deux matches capitaux pour les deux clubs.

Les Rouge et Noir jouent en Irlande une demi-finale de Champions Cup ce samedi à 16h (heure française) face au Leinster, avant le TFC qui affronte le FC Nantes à 21h au Stade de France, en finale de la Coupe de France. Deux matches à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Occitanie à partir de 15h30.

Et lors de leur entraînement ce vendredi à l'Aviva Stadium de Dublin, les rugbymen ont laissé aux vestiaires leurs traditionnelles couleurs rouges et noires pour endosser le violet du TFC ! Ils ont même posé avec le T-shirt "spécial finale", pour une photo postée sur les réseaux sociaux. Le Stade Toulousain a aussi publié une vidéo accompagnée de la chanson "Ici c'est Toulouse" de Bigflo et Oli !

Dans la boutique de Toulouse aussi

Et à la boutique du Stade Toulousain dans la ville rose, le TFC a aussi droit aux honneurs. L'écharpe de la finale est affichée en bonne place dans la vitrine, aux côtés de celle du Stade Toulousain. Le violet et le rouge et noir n'ont jamais été aussi bien accordés!