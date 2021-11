Quand Melvyn Jaminet rend les supporters de l'USAP heureux

Melvyn Jaminet a de nouveau brillé avec les Bleus pour le plus grand bonheur de tous et notamment celui de 5 fans de l'USAP qui ont eu droit à leur photo avec le chouchou.

L'homme du match, c'est Melvyn Jaminet. Les fans de l'USAP s'en donnent à cœur joie sur les réseaux sociaux, fiers de leur jeune prodige qu'ils admirent depuis plus d'un an mais que la France du rugby a découvert cet été. Un joueur de l'USAP en équipe de France, ce n'était déjà pas arrivé depuis plus de sept ans alors en voir un qui brille désormais sous le maillot bleu, c'est une sacrée fierté pour les fans de l'USAP.

Contre l'Argentine, "la pépite" a inscrit 19 des 29 points de l'équipe de France. L'œil à moitié fermé quelques minutes après avoir pris le ballon en pleine figure, il a été interviewé sur France 2, les téléspectateurs l'ayant désigné homme du match : le talent d'or, diront les plus anciens.

Comme dans tous les matchs du XV de France depuis la nuit des temps, il y a toujours un drapeau catalan dans les travées. Il y en avait au moins un samedi soir. Cinq fans de l'USAP ont assisté au match, d'abord parce qu'ils aiment l'équipe de France mais avec Melvyn Jaminet en numéro 15, ça rajoute de la motivation et de la fierté.

Sébastien, Louisa, Erwann, Jules et Enrique se sont vêtus de bleu, blanc, rouge et de sang-et-or : "C'est toujours exceptionnel de voir les Bleus au Stade de France. En plus maintenant il y a une équipe pleine de jeunesse, c'est super agréable à voir, c'est motivant. C'est toujours un moment de fête avec les supporters de tous les autres clubs. Quand il y a un joueur catalan, on y va aussi pour le soutenir. J'avais le béret de l'USAP, on avait un drapeau, on voulait montrer que les Catalans étaient là", raconte Sébastien.

On a crié et Melvyn est venu

Ne restait plus qu'à se faire remarquer par Melvyn Jaminet : "On était bien placés dans le stade et on était visibles avec les couleurs de l'USAP. Quand les joueurs sont rentrés pour l'échauffement, à un moment il n'était pas loin de nous et j'en ai profité pour l'appeler. Il nous a vus, on lui a montré le drapeau catalan mais il était concentré sur son match et c'est bien normal, il ne nous a pas fait de signe."

Les cinq amis ont donc patienté après avoir savouré la victoire des Bleus avec l'espoir d'avoir un signe de Melvyn Jaminet pendant le tour d'honneur : "On attendait particulièrement Melvyn et il était le dernier à faire le tour d'honneur vu que c'était la star de la soirée, tellement il a été excellent. Il a été interviewé par la télé donc on a pris notre mal en patience pour l'attendre et quand il est passé devant nous, on a crié, on l'a appelé. Il a souri, il a fait un signe de la main puis il est venu. Il a pris la photo avec nous. Ca fait vraiment plaisir. C'est super agréable en tant que supporter que les joueurs rendent aussi ce qu'on leur donne. C'est une fierté d'avoir un joueur de l'USAP comme ça en équipe de France, Melvyn est un très très grand joueur et il va encore aider l'USAP. "

La photo de ce moment a été partagée sur les réseaux sociaux des cinq amis supporters qui ne sont pas près d'oublier ce match et ce moment avec Melvyn Jaminet "notre champion" comme rajouté en commentaire sur leur photo.