Quand verra-t-on Jeronimo De La Fuente sous le maillot de l'USAP ?

Jeronimo De La Fuente en a finit avec les matchs internationaux. Il va pouvoir enfin rejoindre son nouveau club : l'USAP. Ces derniers mois auront été très riches pour le centre argentin entre la victoire historique pour son pays contre les All Blacks et un capitanat pour lui contre l'Australie. C'est donc logiquement un homme en forme avec un moral gonflé à bloc qui arrive en Catalogne.

Jeronimo De La Fuente arrivera lundi prochain (14 décembre) et il lui faudra bien sûr quelques jours d'adaptation. Reste à savoir désormais quand on pourra le voir jouer sous le maillot sang-et-or.

Sur France Bleu Roussillon, l'entraîneur Patrick Arlettaz a apporté des premiers éléments de réponse : "Il va déjà falloir discuter avec lui. Il s'est beaucoup entraîné les derniers mois, il a été blessé puis il a disputé les deux derniers matchs. Il va donc falloir voir son état de fraîcheur et comment il va accuser aussi les longs voyages puisqu'il doit passer d'Australie en Argentine puis d'Argentine en France. Il y a donc des questions à poser avant de savoir quand il pourra jouer. Au plus tard, ce sera début janvier, à la reprise. Et, si on tente de se projeter et que tout va très très bien, au plus tôt ce serait à Colomiers (le 22 décembre)."

Ce lundi, l'USAP a enregistré le retour de Ben Volavola qui était avec la sélection fidjienne, l'ouvreur postule pour une place jeudi soir avec l'USAP sur le terrain de Valence.