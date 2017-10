Quatre joueurs de l'UBB avec les Barbarians français contre les Maoris All Blacks à Bordeaux

Mahamadou Diaby, Adrien Pélissié, Matthieu Jalibert et Sébastien Taofifenua feront partie de l'équipe des Barbarians qui jouera les Maoris All Blacks le 10 novembre sur la pelouse du stade Chaban-Delmas.

Quelques heures après l'annonce des deux listes de Guy Novès pour affronter les All Blacks le 11 novembre au stade de France et le 14 novembre à Lyon, les responsables des Barbarians Français ont dévoilé les joueurs retenus pour leur match contre l'équipe des Maoris All Blacks le vendredi 10 novembre au stade Chaban-Delmas de Bordeaux. Les Barbarians constituent désormais l'officielle équipe de France numéro 2, une sélection qui doit servir de laboratoire pour détecter et faire progresser les jeunes joueurs. La liste dévoilée ce mercredi est bien dans cette optique avec de nombreux jeunes qui pourront se tester au niveau international.

Et de dix pour l'UBB

Du côté de l'UBB, quatre joueurs ont été retenus, ce qui porte à dix le nombre d'internationaux concernés par l'une des trois listes de la journée. Mahamadou Diaby, Adrien Pélissier, Sébastien Taofifenua et Matthieu Jalibert porteront donc le maillot des Barbarians pour cette rencontre. Finalement, le seul oublié est peut-être Jean-Baptiste Dubié qui avait fait partie de la tournée des Barbarians en juin dernier en Afrique du Sud.

Le groupe des Barbarians

Avants (13): Antoine Tichit (Castres), Sébastien Taofifenua (Bordeaux-Bègles), Anthony Etrillard (Toulon), Adrien Pelissié (Bordeaux-Bègles), Cedate Gomes Sa (Racing 92), Emerick Setiano (Toulon), Swan Rebbadj (Toulon), Alexandre Flanquart (Stade Français), Florian Verhaeghe (Toulouse), Mahamadou Diaby (Bordeaux-Bègles), Antoine Burban (Stade Français), Martin Devergie (Montpellier), Baptiste Chouzenoux (Racing 92)

Arrières (10): Baptiste Couilloud (Lyon), Teddy Iribaren (Racing 92), Romain Ntamack (Toulouse), Matthieu Jalibert (Bordeaux-Bègles), Bastien Pourailly (Pau), Louis Dupichot (Racing 92), Pierre Aguillon (La Rochelle), Aurélie Rougerie (Clermont), Thibaut Regard (Lyon), Thomas Ramos (Toulouse)