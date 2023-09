Que va changer le terrain synthétique dans le jeu du Stade Montois ?

Enfin une pelouse toute neuve pour le Stade Montois. Le terrain en synthétique installé au stade Boniface est désormais opérationnel. Une surface sur laquelle vont s'entraîner les joueurs pour la première fois ce mercredi à la veille de la réception de Béziers, pour la quatrième journée de Pro D2. Face aux Héraultais, les Jaune et Noir évolueront pour la première fois de la saison devant leur public, après la délocalisation du match contre Vannes à Biarritz, le 25 août dernier .

ⓘ Publicité

Une nouvelle surface qui doit changer beaucoup de choses, pour l'équipe de Patrick Milhet. "On ne va plus se poser la question de savoir si les terrains sont interdits à cause des intempéries, s'il y a des nids de poules, on va pouvoir s'entraîner dans de très très bonnes conditions la semaine pour pouvoir préparer nos différents matchs", explique le manager.

Vers un jeu plus rapide et spectaculaire ?

Le synthétique, doit permettre d'imposer un jeu beaucoup plus dynamique, rapide et spectaculaire, à l'image de ce que proposent des équipes comme le Racing 92, le Stade Français ou le LOU, qui évoluent tous sur "synthé". Alors, les spectateurs au stade Boniface y auront ils droit à coup sûr tous les 15 jours ? "Ce n'est pas une garantie", répond Patrick Milhet. "Mais c'est sûr que c'est un levier supplémentaire, normalement la logique voudrait que les mêlées ne tombent plus, les joueurs ne tomberont plus sur un crochet avec un sol fuyant, il y aura forcément une continuité qui se fera dans le jeu court", détaille l'ancien préparateur physique.

Même si Patrick Milhet confie ne pas vouloir tout chambouler, il va quand même falloir s'adapter et recruter dans les saisons à venir des joueurs aux caractéristiques qui répondent parfaitement aux spécificités du synthétique : "un joueur qui monte au delà de 30 km/h retrouvera de très bons appuis tout au long de l'année dans n'importe quelles conditions"

Mais en attendant, à court terme la priorité c'est "habituer les corps et les articulations à ce type de sols, de façon à éviter les blessures", affirme Patrick Milhet. L'autre priorité est comptable : remporter un premier succès cette saison jeudi face à Béziers pour ne pas commencer à se poser trop de questions.