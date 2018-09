Après deux déplacements pour démarrer la saison (un nul et une victoire), le Stade Toulousain retrouve son jardin d'Ernest-Wallon ce samedi à l'occasion de la troisième journée de Top 14. Toulouse reçoit La Rochelle. Joueurs et supporters ont hâte d'y être.

Le 19 mai 2018. Il y a presque quatre mois maintenant. C'est la dernière fois que les joueurs du Stade Toulousain ont foulé la pelouse du stade Ernest-Wallon. Un triste souvenir puisqu'en barrage, les Rouge et Noir se sont inclinés face au Castres Olympique, futur champion de France. "On n'a pas fait de match amical à Toulouse cet été. _La dernière sortie n'a pas été terrible. On va essayer de se racheter"_, lance l'ailier Sofiane Guitoune.

Maxime Mermoz titulaire

Une première à domicile particulière pour plusieurs membres du club. Régis Sonnes, arrivé pour garnir le staff cet été, retrouvera une pelouse foulée il y a plus de vingt ans en tant que joueur : "Il y aura de l'émotion c'est sûr. Mais je vais maîtriser tout ça", sourit l'intéressé.

Maxime Mermoz lui fait son retour dix ans après avoir quitté le club. Il sera titulaire ce samedi pour la première fois de la saison.

La pelouse d'Ernest-Wallon changée cet été. © Radio France - Julien Balidas

"Les Castrais ont montré ce que c'était de vrais supporters"

Côté supporters, il y a un peu d'impatience aussi. Et surtout, l'envie de retrouver l'ambiance des grands soirs : "Les Castrais lors du barrage ont montré ce que c'était que de vrais supporters. A nous de prendre le flambeau, il faut que ça devienne un chaudron magique. Il faut que Wallon reprenne des couleurs", lâche le président du groupe de supporters Le Huit, qui a vu son nombre d'adhérents augmenter cet été.

Le duel All Black Kaino-Vito

Cette opposition entre Toulouse et La Rochelle marque aussi un duel qui promet entre les troisièmes lignes Victor Vito et Jerome Kaino. Les deux compatriotes ont été sacrés champions du monde avec la Nouvelle-Zélande en 2011 et 2015. Kaino, recrue toulousaine de l'été, compte 81 sélections. Vito, 33 capes. "Ce sont des joueurs qui amènent beaucoup au Top 14. Ils se ressemblent dans le style de jeu. J'attends ce duel avec impatience. Il y a la performance sur le terrain mais leur influence autour également, au quotidien. Avec Jerome, on a communiqué au début. Quand il vient me voir, c'est une question et très précise. Je pense qu'il fait la même chose avec ses coéquipiers", explique Régis Sonnes.

Xavier Garbajosa : "Toulouse est en place"

L'entraîneur de La Rochelle, et ancien Toulousain, a livré ses impressions sur le bon début de saison du Stade en conférence de presse d'avant-match. "Toulouse est en place. C'est plutôt impressionnant. Ils ont un rideau très fort, qui met beaucoup de pression."

Xavier Garbajosa avant Toulouse-La Rochelle Copier

La compo toulousaine pour la réception de La Rochelle

