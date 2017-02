Quel adjoint pour Franck Azéma entraineur en chef de l'ASM Clermont jusqu'en 2020 ?

Promu à la tête de l'équipe en 2014, après le départ de Vern Cotter, Franck Azéma a prolongé son contrat avec l'ASM Clermont jusqu'en 2020. Mais va devoir se trouver un nouvel adjoint en charge des avants, car le néo-zélandais Jono Gibbes va rejoindre l'Ulster en Irlande en juin prochain.

Revenu à l'ASM en tant qu'adjoint de Vern Cotter en 2011, Franck Azéma, qui avait pris la succession du néo-zélandais à la tête de l'équipe trois ans plus tard, vient de voir son contrat prolonger jusqu'en 2020.

Nous avions la pépite, mais on ne savait pas qu'elle était là..." Eric De Cromières, président de l'ASM, à propos de Franck Azéma

"Nous sommes très heureux de pouvoir nous projeter avec Franck sur les 3 prochaines saisons », se réjouit Eric de Cromières, le président de l’ASM Clermont Auvergne. « Je suis très heureux de conserver Franck autant pour le professionnel que pour l’homme qu’il est. Tout le monde conviendra que le jeu que Franck met en place depuis qu’il a pris les commandes du sportif est d’une très grande qualité et procure du plaisir à ceux qui regardent notre équipe évoluer. il est aussi carré et strict dans son travail qu’il peut être convivial et bon vivant en dehors. Je sais qu’il a la confiance de ses joueurs et que son ambition et sa volonté sont énormes. Il a, pour tout cela, notre entière confiance pour mener à bien le projet sportif du club pour les trois prochaines saisons, et gagner des titres".

Franck Azéma va donc diriger l'équipe jusqu'en 2020, assisté de Didier Bès et Xavier Sadourny. "Je suis très heureux et fier de poursuivre ce que j’ai commencé ici. C’est une belle preuve de confiance de la part du club qui va nous permettre de travailler sur la durée et dans la continuité avec le staff que j’ai choisi et qui m’accompagnera jusqu’en 2020. Mais je sais que je ne m'engage pas au club Med, il faudra des résulats".

Bernard Goutta toujours pisté par Clermont https://t.co/uF2GegOK4L — Team Jaune&Bleu (@TeamYellowArmy) February 13, 2017

Qui pour remplacer Gibbes ?

S'il souhaitait continuer à travailler avec le staff en place, Franck Azéma va toutefois devoir trouver un remplaçant à Jono Gibbes. En charge des avants, le néo-zélandais, qui était sous contrat avec l'ASM jusqu'en 2018, va retourner en Irlande pour prendre la direction de la province de l'Ulster. Pour lui succéder, le nom de Bernard Goutta, actuel entraineur de Colomiers, et ami d'Azéma, est celui qui revient avec insistance. Mais une solution en interne, avec des prorogatives élargies pour Didier Bès, n'est pas à exclure. Enfin, selon nos informations, l'analyste vidéo Stéphane Boiroux, devrait lui aussi quitter le club, et rejoindre Vern Cotter, dont il est très proche, à Montpellier la saison prochaine.