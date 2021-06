Quel avenir pour Yannick Bru après la descente de l'Aviron Bayonnais en Pro D2 ?

Le temps de la reconstruction pour l'Aviron Bayonnais. Relégué en Pro D2, après sa défaite samedi à Aguiléra dans un 112e derby historique, achevé aux tirs au but. Pour le club de Bayonne, c'est un coup d'arrêt. Après avoir investi sur un groupe et des infrastructures à hauteur des ambitions : celles de se maintenir dans l'élite du rugby français. Mais cette descente en deuxième division vient peut-être rebattre les cartes du côté de Jean Dauger.

À commencer par le devenir de Yannick Bru. Depuis l'issue du derby perdu contre Biarritz, le manager laisse planer le doute sur son avenir. "C’est bizarre. On est éliminé. Le projet s’arrête là, sur ces tirs au but. Il n’y a même pas le temps de l’analyse. Le résultat est sec, froid, dur… C’est un échec. Le projet repart à l’étage inférieur."

"L'Aviron a de beaux jours devant lui"

De là à quitter le navire, à bout de souffle ? "Après tout échec, il faut tirer des enseignements et faire face à ses responsabilités dans la vie, je l’ai toujours dit. Mon cas personnel n’est pas important. Ce que je sais, c’est que j’ai mis toute mon énergie depuis deux, trois ans dans le travail du club et l’Aviron Bayonnais a de beaux jours devant lui. Mais en tant que responsable du projet sportif, il faudra forcément assumer mes responsabilités."

De suite, l'hypothèse d'un départ a été balayé par Philippe Tayeb. "Il n’y a aucun débat sur ça. Yannick, le staff, les joueurs qui veulent continuer avec nous resteront." Sauf que la balle est dans le camp du patron sportif, qui devrait prendre rapidement une décision. Quant aux joueurs, ceux qui veulent partir le pourront assure le président bayonnais. Le point devrait être fait dès cette semaine, mais il se veut optimiste. Pour lui "90% du groupe devrait poursuivre l'aventure". Quant au projet structurel, il se poursuit, avec les travaux du centre de formation.

On en saura plus sur l'avenir de l'Aviron Bayonnais et le projet pour la saison prochaine : Philippe Tayeb est l'invité de France Bleu Pays Basque ce lundi matin à 8h15.