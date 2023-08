Quelle équipe au Stade Toulousain pour débuter la saison de Top 14 ?

Toulouse remet son bouclier de Brennus en jeu avec une saison qui démarre sur la pelouse de l'Aviron Bayonnais ce vendredi. Avec quelle équipe ? Eléments de réponse.

ⓘ Publicité

Le XV probable

La première ligne toulousaine devrait être composée de Rodrigue Neti, Guillaume Cramont et Owen Franks. Les deux premiers cités, ménagés durant la préparation, ont fait leur retour cette semaine à l'entraînement. Le pilier néo-zelandais, double champion du monde, arrivé cet été comme joker coupe du monde peut tenir sa place malgré une petite alerte contre le MHR en amical. Maxime Duprat, Ian Boubila, David Ainu'u et Joel Merkler seront là également pour renforcer cette première ligne. En deuxième ligne, un autre joker tient la corde pour débuter : c'est Piula Faasalele. L'ancien de l'USAP pourrait être associé à Joshua Brennan. Clément Vergé devrait lui prendre du temps de jeu à ce poste également. Pour compléter ce pack, le staff peut compter sur des joueurs expérimentés avec Alban Placines, capitaine durant la préparation, accompagné de Rynhardt Elstadt et Alexandre Roumat. Théo Ntamack entrera lui aussi dans cette rotation.

A la charnière, Paul Graou devrait être associé à l'Anglais Billy Searle, autre joker coupe du monde qui a débuté les deux rencontres amicales contre Colomiers et Montpellier. Baptiste Germain, qui a l'avantage de pouvoir jouer aux deux postes, tentera de se faire une place. Matthis Lebel, Arthur Retière, Pierre Louis Barassi ou encore Lucas Tauzin apporteront de l'expérience derrière alors que Paul Costes devrait arriver à se faire un place au centre. Le jeune champion du Monde U20 a passé un cap cet été. Guitoune et Bituniyata sont également des options pour le staff.

En revanche, Toulouse ne pourra pas compter tout de suite sur Dimitri Delibes et Emmanuel Meafou, qui sont en phase de reprise.

Un XV de départ possible : Neti-Cramont-Franks; Faasalele-Brennan; Placines-Roumat-Elstadt; Graou-Searle; Retière-Costes-Barassi- Tauzin; Lebel.

La décla d'Alexandre Roumat : "C'est un début particulier avec moins de repères puisqu'il y a plus de joueurs différents par rapport à d'habitude mais on prend beaucoup de plaisir depuis le début. On a la chance d'avoir des Espoirs champions de France, des internationaux U20 champions du Monde. C'est toujours bon pour l'émulation. On se doit de faire les parties les plus propres possibles et de continuer à gagner."

À lire aussi Paul Costes "veut se faire sa place" au Stade Toulousain

Un bloc de trois matchs avant les Etats-Unis

Le Stade Toulousain prépare trois matches donc deux déplacements (à Bayonne et Oyonnax) pour tenter de prendre un bon départ en championnat avant la coupure liée à la Coupe du Monde. Après ce premier bloc, le club partira en stage aux Etats-Unis le 11 septembre pour une dizaine de jours avec en fin de stage une rencontre à disputer face à la sélection américaine.