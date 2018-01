La Rochelle, France

Comme disait le pilier gauche rochelais Dany Priso sur France Bleu La Rochelle ce lundi : les Scarlets ? "Je ne sais pas qui c'est" !

Le Stade Rochelais, qui rêvait d'un quart de finale à domicile, pour la première qualification de son histoire à ce niveau, devra finalement se rendre au Pays de Galles. La Rochelle s'est qualifié à domicile dimanche en battant les Anglais des Harlequins 16 à 7. Mais il lui a manqué le bonus offensif pour gagner le droit de jouer son quart à domicile à la fin du mois de mars.

Conséquence, donc : un déplacement chez les Scarlets. Les Scarlets ? Les derniers vainqueurs du Pro12, l'ancienne Ligue Celtique, devenu Pro14 cette saison, le championnat qui regroupe des équipes galloises, irlandaises, écossaises, italiennes, et même désormais sud-africaines.

Sans doute pas l'adversaire le plus redoutable parmi les clubs qui ont terminé premiers de la phase de poule de la Champions Cup : il y avait probablement pire avec un déplacement possible en Irlande au Leinster, qui a survolé ses six matchs de poule, ou au Munster, ou encore un quart à Clermont…

La Rochelle ira jouer fin mars au Parc y Scarlets, à Llanelli au Pays de Galles

Mais les Gallois n'ont pas usurpé leur qualification. Ils terminent premiers d'une poule dans laquelle on trouvait aussi Toulon, Bath et Trévise. Et on se souvient que les Scarlets avaient bousculé les Toulonnais à l'aller, en ne s'inclinant que d'un point au Stade Mayol 21 à 20 (après avoir été mené 18 à 0). Les Scarlets n'ont perdu qu'un seul autre match dans cette phase de poule, sur leur pelouse face aux Anglais de Bath. Mais ils sont ensuite allés gagner sur le terrain de Bath lors de la 5e journée, et avec le bonus offensif !

Les Scarlets comptent dans leurs rangs de nombreux internationaux : Leigh Halfpenny, l'ancien arrière de Toulon ; le troisième ligne écossais John Barclay ; ou encore le centre Jonathan Davies.